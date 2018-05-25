YÄ±ldÄ±rÄ±m: AKP KÃ¼rt sorununda iki yÃ¼zlÃ¼ siyaset izledi

Siirt Milletvekili Kadri YÄ±ldÄ±rÄ±m AKPâ€™nin iktidara geldiÄŸinden itibaren KÃ¼rt diline dair iki yÃ¼zlÃ¼ bir siyaset izlediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Siirt Milletvekili Kadri YÄ±ldÄ±rÄ±m “Bir taraftan Ahmede Xani’nin muhteÅŸem eseri Mem û Zin’i Türkçeye çeviren AKP, Xani’nin doÄŸu BeyazÄ±t’taki heykelini yÄ±ktÄ±” örneÄŸine iliÅŸkin çözüm sürecinin ardÄ±ndan üniversitelerdeki Kürt dili ve kültürü adÄ± altÄ±ndaki bölümlerin bir bir kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

15 MayÄ±s Kürt Dil BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla Stockholm’de yapÄ±lan bir seminere katÄ±lan Kadri YÄ±ldÄ±rÄ±m, Evrensel’in sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

BarÄ±ÅŸ sürecinin sona ermesinin ardÄ±ndan üniversitelerdeki Kürt dilindeki eÄŸitim çalÄ±ÅŸmalarÄ± nasÄ±l etkilendi?

BarÄ±ÅŸ sürecinde bazÄ± üniversiteler bünyesinde Kürt dili ve kültürü adÄ± altÄ±nda bölümler açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu bölümlerde hem lisans eÄŸitimi görüldü. Ama barÄ±ÅŸ sürecinin bozulmasÄ±yla birlikte bölümlerde görev yapan öÄŸretim elamanlarÄ±nÄ±n büyük bir kÄ±smÄ± ihraç edildi. Rejime yakÄ±n olanlar yerlerini korudu ama muhalif olanlarÄ±n iÅŸlerine son verildi.

Bölge bundan nasÄ±l etkilendi?

Belediyenin yerleÅŸim birimlerinde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± iki dilli tabela yazma uygulamasÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YerleÅŸim birimlerinin Kürtçe adlarÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ± sadece Türkçe adlarÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±. BazÄ± belediyeler Kürtçe adlarÄ±nÄ± hâlâ koruyor. Ama harflerin puntolarÄ± küçültülerek okunmayacak hale getirildi. Kürt Enstitüsü, Kürdi-Der kÄ±sacasÄ± Kürt dil ve edebiyatÄ± üzerinde çalÄ±ÅŸma yürüten tüm eÄŸitim ve öÄŸretim kurumlarÄ±, vakÄ±flar kapatÄ±ldÄ±.

Bu AKP’nin bu konularda özellikle de Kürt dili üzerinde asimilasyon politikasÄ±na devam edeceÄŸini gösteriyor.

Tüm bunlara karÅŸÄ± HDP ne yapÄ±yor?

Biz mücadelemizi hem Meclis hem de Meclisin dÄ±ÅŸÄ±nda sürdürüyoruz. Bunun böyle devam edemeyeceÄŸi ortada. Kürt dili ve kültürüyle ilgili atÄ±lan adÄ±mlarÄ±n hepsini konjonktürel olarak deÄŸerlendirmek gerekir. Bir taraftan Ahmede Xani’nin muhteÅŸem eseri Mem û Zin’i Türkçeye çeviren AKP, Xani’nin doÄŸu BeyazÄ±t’taki heykelini yÄ±ktÄ±. Xani’nin adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan parklarÄ±n isimlerini deÄŸiÅŸtirdi. Kur’an’Ä± Kerim gibi kutsal bir kitabÄ± bile Kürtçeye çevirdiler ama Kürtçenin eÄŸitim kurumlarÄ±nda olmasÄ±na izin vermediler. KÄ±sacasÄ± iki yüzlü, konjonktürel, duruma göre rengi deÄŸiÅŸen bir siyaset izlediler. Bundan sonra ne olacaÄŸÄ±nÄ± birlikte göreceÄŸiz.

Kürtlerin tepkisi ne oldu?

Halk tepki gösterdi ama yerini bulmadÄ±. Çünkü kitlesel eylem ve protestolara izin vermiyorlar. Üç kiÅŸi bir araya geldiÄŸinde üzerlerine biber gazÄ± sÄ±kÄ±yorlar. Copluyor, göz altÄ±na alÄ±yor ve bazen de tutukluyorlar. DolayÄ±sÄ±yla haddinden fazla baskÄ±lardan dolayÄ± halkÄ±n tepki göstermesine fÄ±rsat verilmedi.

HDP’YÄ° BARAJ ALTI BIRAKMAK Ä°ÇÄ°N HER TÜRLÜ HÄ°LE YAPILABÄ°LÄ°R

Tüm bu baskÄ± ve yasaklamalar 24 Haziran’da yapÄ±lacak seçimlere nasÄ±l yansÄ±yacak?

Halk tepkisini sandÄ±kta gösterecek. Sürecin bozulmasÄ±ndan sonra ortaya çÄ±kan baskÄ±lar, Kürt dili ve kültürüne yönelik yasaklamalar, gözaltÄ±nda iÅŸkencelere halk ciddi anlamda bir tepki gösterecek. Bu tepki ErdoÄŸan’Ä±n hiç ummadÄ±ÄŸÄ± bir tepki olacak diye düÅŸünüyorum.

ErdoÄŸan’Ä±n birinci turda seçilmesi mümkün mü?

Ä°htimal vermiyorum. Anketlere göre bu mümkün gözükmüyor. DolayÄ±sÄ±yla ikinci tura kalacak ama karÅŸÄ±sÄ±nda kimin olacaÄŸÄ± kesin deÄŸil. Biz ikinci tura kalmasÄ± için çalÄ±ÅŸma yürütüyoruz. DemirtaÅŸ’Ä±n ikinci turda onun karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmasÄ± için elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z. Ama bütün uÄŸraÅŸlarÄ±mÄ±za raÄŸmen bunu elde edemezsek o zaman parti toplanÄ±r ve ne yapacaÄŸÄ±na karar verir. Åžimdiden biz bu adayÄ± destekleriz ya da desteklemeyiz demek doÄŸru olmaz.

Biz kamuoyu yoklamalarÄ±nÄ±n sonuçlarÄ± barajÄ± geçtiÄŸimizi gösterse de yapÄ±labilecek hilelerden dolayÄ± barajÄ±n altÄ±nda kalacakmÄ±ÅŸÄ±z gibi çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sürdürüyoruz. Ä°nsanlara da nasÄ±l HDP barajÄ± aÅŸacak gibi bir rehavete kapÄ±lmamalarÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±yoruz. Her türlü oyun ve hile yapÄ±labilir. Bu yüzden herkesin sandÄ±ÄŸa gidip oyunu HDP’ye vermesi gerekir.

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n BaÅŸ DanÄ±ÅŸmanÄ± Ä°lknur Çevik neden yeniden çözüm sürecinin baÅŸlayabileceÄŸi tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±?

Kürt seçmenin kafasÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmak için. Kürt seçmeninden bir kÄ±smÄ±nÄ± beklentiye sokmak istiyorlar. HDP’ye oy vermelerini engellemek istiyorlar. Ama Ä°brahim KalÄ±n Çevik’in söylediklerini bir gün sonra yalanladÄ±. Çözüm sürecinin gündemde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

SandÄ±k güvenliÄŸi nasÄ±l saÄŸlanacak ve dÄ±ÅŸ dünyadan beklentileriniz nelerdir?

SandÄ±k güvenliÄŸini saÄŸlamak için ulusal ve uluslararasÄ± alanda çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z var. Millet Ä°ttifakÄ± adÄ± verilen CHP, Saadet Partisi, Ä°yi Parti ve Demokrat Parti HDP’nin barajÄ±n altÄ±nda kalmasÄ± durumunda 70 milletvekilinin AKP’ye geçeceÄŸini ve böylelikle AKP’nin parlamentoda çoÄŸunluÄŸu saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± biliyor. Birinci turda çoÄŸunluÄŸun AKP’de olduÄŸunu gören seçmenlerin ikinci turdaki tercihinin ErdoÄŸan olabileceÄŸini ve kurduklarÄ± ittifakÄ±n etkisiz kalacaÄŸÄ±nÄ± bildikleri için en az bizim kadar seçim güvenliÄŸi için çalÄ±ÅŸÄ±yorlar.

Bu endiÅŸelerini kendimiz açÄ±sÄ±ndan olumlu buluyoruz. Bizim olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerlerde oylarÄ±mÄ±za sahip çÄ±kmalarÄ± olumlu olacaktÄ±r.

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