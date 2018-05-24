Hakim, Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran'ın üzerine yürüdü

Mahkeme salonundaki bütün avukatları dışarı çıkartan hakim, durumu görüşmek için odasına giren Baro Başkanı Hakan Canduran'ın üzerine yürüdü.

Ankara 12’inci İş Mahkemesi’nde görülen bir davanın hakiminin salondaki bütün avukatları dışarı çıkarttığını gören Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, görüşmek için odasına gittiği hakimin saldırısına uğradı. Yaşananlar üzerine açıklama yapan Canduran, “Avukatlık mesleğini yargının dışına çıkarmak, görev ve yetki alanımızı gasp etmek isteyenler bilmelidir ki; avukatlar susturulamaz.” dedi.

BirGün’ün haberine göre Ankara Balgat Adliyesi 12’inci İş Mahkemesi’nde görülen davanın hakimi Abdülvahap Dabakoğlu, duruşmadaki avukatları salonun dışına çıkarttı. Tesadüfen orada bulunan ve avukatların duruşma salonundan çıkartıldığını gören Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, duruşma arasında hakimle görüşmek için odasına gitti. Hakime, yaptığının doğru olmadığını ve aleniyet ilkesine aykırı olduğunu söyleyen Canduran, “Sen kimsin? HSK Başkanı’mısın?” yanıtıyla şok yaşadı. Avukatların yeniden duruşmaya alınmasının ardından koridora çıkan Canduran’ın peşinden gelen duruşma hakimi, Ankara Barosu Başkanı ve avukatların üzerine yürüdü.

CANDURAN: AVUKATLAR SUSTURULAMAZ

Saldırı üzerine yazılı bir açıklama yapan Canduran, “Avukatlık mesleği, yargının üç temel kurucu unsurundan birisidir. Bu, lütuf da değildir. Baro Başkanı’nın vazgeçilmez ve devredilemez yetki ve görevlerinin başında da her koşulda ve şartta mesleğe sahip çıkmak, meslek ve meslektaş odaklı çalışmak gelmektedir. Mesleğe ve meslektaşa sahip çıkmamdan dolayı yapılan saldırı, şahsıma yönelik değildir. Son zamanlarda şiddetini giderek artıran bu tür saldırılar, mesleğimizi ve tüm meslektaşlarımızı hedef alan kolektif bir zihniyetin ürünüdür.

Avukatlık mesleğini yargının dışına çıkarmak, görev ve yetki alanımızı gasp etmek isteyenler bilmelidir ki; avukatlar susturulamaz” dedi.

TBB: SALDIRI UTANÇ VERİCİ

Yaşananlara Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu bir yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi. Feyzioğlu, “Utanç verici bu davranışı ile bu kişi hâkimlik mesleğine yakışmadığını göstermiştir. HSK üzerine düşeni yapmalı ve söz konusu kişi kendisi istifa etmez ise, mesleği bu kişiden arındırmalıdır. HSK'nın üzerine düşeni yapmasının takipçisi olacağız.” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 19:25

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