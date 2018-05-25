HDPâ€™nin AfrikalÄ± adayÄ±: MÃ¼ltecilerin sesi parlamentoda olmalÄ±

HalklarÄ±n Demokratik Partisi Ä°zmir 1. BÃ¶lge 3. sÄ±radan aday gÃ¶sterilen YalÃ§Ä±n YanÄ±k, 'MÃ¼ltecilerin sesi parlamentoda olmalÄ±' dedi.

Metehan Ud

Ä°zmir

HalklarÄ±n Demokratik Partisi’nin (HDP) 24 Haziran erken seçimlerinde milletvekili adayÄ± olarak gösterdiÄŸi dikkat çekici isimlerden biri de YalçÄ±n YanÄ±k. Ä°zmir 1. Bölge 3. sÄ±radan aday gösterilen YalçÄ±n YanÄ±k 40 yÄ±llÄ±k deri iÅŸçisi. Ailesi Afrika’dan OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu zamanÄ±nda köle olarak getirilen YalçÄ±n YanÄ±k, kendisini ‘komünist’ olarak tarif ediyor.

Ä°zmir’de emek ve mülteci sorunu alanÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalarla da tanÄ±nan biri. 1960 AydÄ±n doÄŸumlu olan YalçÄ±n YanÄ±k, HalklarÄ±n Demokratik Kongresinin bir bileÅŸeni olan Deri Kundura ve Tekstil Ä°ÅŸçileri DerneÄŸinin BaÅŸkanÄ± ve aynÄ± zamanda Afro Türk DerneÄŸi ile Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisinin de yöneticisi. Ä°ÅŸsizliÄŸe, kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ±lÄ±ÄŸa ve yoksulluÄŸa karÅŸÄ± mücadele veren YanÄ±k Basmane ve civarÄ±nda yaÅŸayan mültecilerle dayanÄ±ÅŸma içinde olan oluÅŸumlarÄ±n da bir parçasÄ±. YanÄ±k, parlamentoda iÅŸçilerin, ezilenlerin ve mültecilerin sesi olmak için aday olduÄŸunu dile getirirken seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± özellikle deri ve tekstil atölyelerinin olduÄŸu Basmane ile ayakkabÄ± atölyelerinin olduÄŸu IÅŸÄ±kkent Sitesinde yapmayÄ± planlÄ±yor.

‘YENÄ° ANAYASAYA Ä°HTÄ°YAÇ VAR’

HDP’den gelen teklifi çevresiyle konuÅŸarak kabul ettiÄŸini belirten YalçÄ±n olumlu geri dönüÅŸler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. YanÄ±k “Sömürülen, ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa uÄŸrayan kesimler için mücadele etmemiz gerekiyor. Bu insanlarÄ±n oylarÄ±na ihtiyacÄ±mÄ±z var. Bizler gibi emeÄŸi temsil edecek kiÅŸilerin aday gösterilmeye ihtiyacÄ± var. BunlarÄ± savunan partilere ihtiyaç var” dedi. YanÄ±k, “Mecliste baskÄ± aracÄ± olursak, sürekli zorlarsak en temel sorunlarÄ± çözebiliriz ama kurucu bir anayasa yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. 12 Eylül anayasasÄ± ile yönetilen bir Meclisten emekçilerin lehine düzenleme çÄ±kmasÄ± zor. HalkÄ±n bir arada yapacaÄŸÄ± bir anayasa olmadÄ±ÄŸÄ± sürece sorunlarÄ±mÄ±z çözülemez. Halka yoksullara, politikleÅŸin örgütlenin sorunlarÄ±mÄ±zÄ± hep beraber takip edelim çaÄŸrÄ±sÄ± yapacaÄŸÄ±z . Yoksa Meclis aÄŸlama duvarÄ± olur. Onlar kendi sömürülerini önümüzdeki yüzyÄ±la taÅŸÄ±maya çalÄ±ÅŸacaktÄ±r, biz de bunu lehimize çevirmeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z” dedi.

‘MECLÄ°STE MÜLTECÄ°LER Ä°ÇÄ°N DE OLACAÄžIZ’

Mültecilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlara deÄŸinen YanÄ±k Bir coÄŸrafyada insanlar zorunlu olarak göç etmiÅŸse en temel ihtiyaçlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen YanÄ±k, Mülteciler bir dönem yaz-kÄ±ÅŸ sokakta yaÅŸadÄ± ama aynÄ± yerde onlarca boÅŸ ev vardÄ±. Devlet görmezden geldi. Åžimdi Suriyeli mülteciler eski harabe evlerde yaÅŸÄ±yor ve patronlar için ucuz iÅŸ gücü olmuÅŸ durumda. Hâlâ en temel haklara eriÅŸemiyorlar. Ä°ÅŸte ben bunlarÄ± dile getireceÄŸim

Bu yÄ±llardÄ±r süre gelen bir sorun. Meclis mültecilerin sorunlarÄ± dile getirmekten uzak kaldÄ±” dedi.

‘GEÇMÄ°ÅžTE BEDENLERÄ°MÄ°Z TUTSAKTI ÅžÄ°MDÄ° BENLÄ°KLERÄ°MÄ°Z’

200 yÄ±l öncesinden bugüne köleliÄŸin deÄŸiÅŸerek devam ettiÄŸini de anlatan YalçÄ±n YanÄ±k “Kendi AfrikalÄ± dostlarÄ±mÄ±zla birlikte konuÅŸurken bile emek sömürüsüne deÄŸinemiyoruz. Devlet baskÄ±sÄ± insani sohbetlere kadar iÅŸlemiÅŸ durumda. HaklarÄ±mÄ±zÄ± aramaya yönelik bir kültürümüz yok. 30-40 yÄ±ldÄ±r kayÄ±tsÄ±z çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler sigorta hakkÄ±nÄ± isteyemiyor. Ä°ÅŸveren arkamda devlet var diyerek korkutuyor. Biz bunu kabul etmemek için mücadele edeceÄŸiz. AfrikalÄ± kökenli Türkiyeliler bu topraklarda uzun süre ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ± ama sonrasÄ±nda vatandaÅŸlÄ±kla birlikte bir parçasÄ± olmuÅŸ. Maalesef Afrika kökenli insanlarÄ±n da Romanlar, Aleviler ve Kürtler gibi Suriyelilere tepki gösterdiÄŸine ÅŸahit olduk. onlarÄ± ikna etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. OnlarÄ±n da bir süre öncesinde ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±yoruz.” dedi.

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