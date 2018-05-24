EMEP İstanbul İl Örgütü Esenyurt’ta inşaat işçileriyle toplantı yaptı

Emek Partisi İstanbul İl Örgütü, seçim çalışmaları kapsamında Esenyurt’ta inşaat işçileriyle toplantı yaptı.

Eren ERGİNE

İstanbul

Seçim çalışmaları kapsamında Esenyurt’ta inşaat işçileriyle toplantı yapan Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros seçimler içinde işçilerin demokrasi ve OHAL’in kaldırılması ve KHK’lerin iptali için HDP’ye oy vermelerini istedi.

Esenyurt’ta yapılan inşaat işçileriyle yapılan toplantının açılışını EMEP İstanbul İl Yöneticisi Sinan Ceviz yaptı. Ceviz, “İşçiler seçimlerde bir rol almalı, tavır takınmalı işçiler hangi partiyi destekliyorsa hangi partiye oy veriyorsa orada politika yapmalı, politika yaptıkça doğruları görecektir, kendi sınıf çıkarlarının hangi partide olduğunu anlayacaktır” dedi.

İl Başkanı Sema Barbaros, inşaat sektöründe işçilerin sigortasız, sendikasız çalıştığını ve en fazla iş cinayetinin yaşandığını hatırlattı. Çalışma koşullarının çok ağır olduğunu belirten Barbaros, “24 Haziran’da sandığa giderken kime oy vereceğiz diye düşünürken, ömrümüz boyunca yaşadığımız koşulları da göz önüne getirelim. Hem mücadelemizi hem oyumuzu ona göre belirleyelim. Asıl olan emeğimizin karşılığını almak o da ancak işçilerin emekçilerin örgütlenmesi ile olacaktır” diye konuştu.

‘ÇAĞRIMIZ EMEK PARTİSİNDE ÖRGÜTLENME ÇAĞRISIDIR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘OHAL’i patronlar için yasakladık’ sözünü de hatırlatan Barbaros, şunları söyledi: “Bugün siyasi partiler işçi ve emekçiler için ne söylüyor buna bakmakta fayda var. Bir yanda Cumhur İttifakı diğer yanda Millet İttifakı. Her iki ittifak açısından bakacak olursak, Erdoğan iktidarı 16 yıl boyunca işçilerden yana olmadığını gösterdi. Diğer ittifakın ise tek adam iktidarına karşı kurulmuş olması önemli ancak burada da işçiye, emekçiye dair bir şey yok, işçilerin emekçilerin iktidarı için bizim çağrımız EMEP’te örgütlenme çağrısıdır.” Barbaros seçimlerde demokrasi, OHAL’in kaldırılması ve KHK’lerin iptal edilmesi için ise HDP’ye oy istedi.

YAŞAMAYI FATURA, KİRA ÖDEMEKTEN İBARET SANIYORLAR

Sohbet havasında geçen toplantıda Barbaros’un ardından işçiler de söz aldı. Lüks binalar yapan inşaat işçileri aldıkları ücretlerle ev almalarının imkansız olduğunu vurguladılar. İşçiler hayat pahalığına dikkat çekti. Kiraların yüksek olduğunu dile getiren bir işçi şöyle konuştu; “Bugün en kötü kira 500 lira, iyi bir yerde oturmak istersen 1000 lirayı gözden çıkaracaksın, aldığımız ücretler yetmiyor elektrik, su, doğal gaz faturası derken bir şey kalmıyor işte böyle bir ülkede yaşıyoruz.” Başka bir inşaat işçisi ise arkadaşının bıraktığı yerden söze girerek, “Dışarı çıkalım biraz gezelim hava alalım diyoruz ama para yetmiyor. Bazı arkadaşlar ‘Gezmeye gitme arkadaşlarınla oturma para yeter’ diyor yaşamayı fatura, kira ödemekten ibaret sanıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘OY VERİRKEN HEM TÜZÜĞE HEM DE PRATİĞİNE BAKACAĞIZ’

Siyasetin rant üzerine kurulu olduğunu anlatan bir başka işçi ise dikkati milletvekili adayı olmak için yapılan harcamalara getirerek şöyle konuştu: “1 milyon eski parayla 1 trilyon harcayan milletvekili adayları var, milletvekili aldığı maaşla 5 senede o parayı ancak çıkarır ama mesele başka, burjuva partilerinde büyük rantlar dönüyor, biz oy verirken hem tüzüğe hem de pratiğine bakacağız.”

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 19:07

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