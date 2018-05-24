Gazeteci Nur Ener Kılınç’a 7,5 yıl hapis cezası

Yeni Asya Editörü Nur Ener Kılınç'a 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Yeni Asya editörü Nur Ener Kılınç, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kılınç’ın ev hapsi devam edecek.

Yeni Asya editörü Nur Ener Kılınç’ın “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, Şubat ayında tahliye edilerek ev hapsinde tutulan Kılınç ile avukatı Mustafa Özbek katıldı.

Duruşmada esas hakkında savunmasını yapan Kılınç, “Üniversitedeyken örgüt evinde kaldığım iddiası var. Ben bu yapının evinde devlet yurdunda yer bulamadığım için 2011-2013 arasında 2 yıl kaldım. 17-25 Aralık sürecinden sonra ayrıldım. Müşteki sıfatıyla hakkımda beyanda bulunan kişinin ifadesinde söylediklerini reddediyorum. Gazeteci olduğum, adımı basından bildiği için benim ismimi vermiş. Masumum, herhangi bir örgüt yapısı içerisinde yer almadım. Beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.

Nur Ener Kılınç’ın avukatı Mustafa Özbek de, “Müvekkilim hakkında toplanan delillerden suç işlemediği ortaya çıkmıştır. Beraat talep ediyoruz” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Kılınç’ı “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kılınç’ın ev hapsi devam edecek.

Yeni Asya gazetesi çalışanı Nur Ener Kılınç, “ByLock” kullandığı iddiasıyla “FETÖ soruşturması” kapsamında tutuklanmıştı. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 19:01

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