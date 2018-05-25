Dolunun vurduÄŸu Antep fÄ±stÄ±ÄŸÄ± Ã¼reticisi zor durumda

Sel nedeniyle tarÄ±m alanlarÄ± zarara uÄŸrayan kÃ¶ylÃ¼ler zor durumda. Eksper raporlarÄ±na gÃ¶re ise kÃ¶ylÃ¼ler maÄŸdur deÄŸil.

Mehmet KILIÇ

Antep

Antep'te geçen hafta yaÄŸan dolu tarÄ±m alanlarÄ±nÄ± zarara uÄŸrattÄ±. ZararlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± için toplanan köylüler yetkili kurumlar ile görüÅŸtü. Yetkililer, zararÄ±nÄ±n tespiti için eksper gönderdi. Eksper hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda, zararÄ±n köylüÄŸü maÄŸdur edecek düzeyde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bunun üzerine köylülere, tarlalarÄ±na bireysel sigorta yapanlarÄ±n sigorta ÅŸirketlerine baÅŸvurabileceÄŸi söylendi. YaÅŸananlar üzerine köylünün en büyük geçim kaynaÄŸÄ± olan Antep fÄ±stÄ±ÄŸÄ±nÄ±n zarar görmesi köylüyü zor durumda bÄ±raktÄ±.

‘ÜRETTÄ°ÄžÄ°MÄ°Z ÜRÜNÜ ALAMAYACAK DURUMDAYIZ’

OÄŸuzeli ilçesinde tarÄ±m alanlarÄ± zarar gören köylülerle konuÅŸtuk. Dolu sonrasÄ± zararÄ± karÅŸÄ±lanmayan Antep fÄ±stÄ±ÄŸÄ± üreticisi köylülerin dilinde üretim yaparken maliyetlerin yükselliÄŸi ve kendilerine vadedilen teÅŸviklerin havada kaldÄ±ÄŸÄ± vardÄ±. Mahsullerini çok ucuz fiyattan satmak zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen bir Antep fÄ±stÄ±ÄŸÄ± üreticisi, “Biz fÄ±stÄ±ÄŸÄ± çok ucuza satmak zorunda kalÄ±rken ürünün komisyoncular tarafÄ±ndan fiyatÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± fÄ±stÄ±k ve fÄ±stÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± ürünlerin fiyatÄ±nÄ±n artmasÄ±na sebep oluyor. Bundan dolayÄ± ürettiÄŸim üründen yapÄ±lan ürünleri alamayacak duruma geliyorum. Biz mahsulümüzü hem çok ucuz bir fiyata satÄ±p geçimimizi bile zor saÄŸlÄ±yorken bizim ürettiÄŸimiz üründen en çok kârÄ± elde eden komisyoncular ve büyük ÅŸirketler oluyor. Bize burada düÅŸen ise kölece çalÄ±ÅŸmak oluyor” dedi.

‘TEÅžVÄ°KLE ÇÄ°FTÇÄ° DAHA ÇOK BORCA GÄ°RDÄ°’

Bir baÅŸka köylü ise, “Güya teÅŸvik adÄ± altÄ±nda çiftçilerin yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± göstermeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar ancak bu teÅŸvike baÄŸlÄ± çiftçiyi daha çok borcun altÄ±na sokuyorlar. Buna karÅŸÄ±n patronlar ve fabrika sahipleri için her türlü çalÄ±ÅŸma ve yapÄ±landÄ±rma yapÄ±lÄ±yor” dedi.

AKP’LÄ° AMA AKP’YE OY VERMEYECEK

OÄŸuzeli’de AKP üyesi olduÄŸunu dile getiren bir köylü de, “Haberlerde de gördüÄŸümüz gibi zenginlerin teknelerine mazotu 1.5-2 lira arasÄ±nda verirken ekmeÄŸini topraktan kazanan biz çiftçilere 5 lira üzerinden veriyor” dedi. AKP’nin tüm vaatlerine raÄŸmen çiftçiye yardÄ±m etmediÄŸini belirten köylü, bu seçimlerde oyunu AKP’ye vermeyeceÄŸini söyledi.

Son olarak ürünlerini dolu vurmasÄ±yla beraber hükümetin bunca vaade karÅŸÄ± çiftçiye hiçbir yardÄ±m yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren köylü, “Hükümetin yaptÄ±ÄŸÄ± vaatlerin bizim için hiçbir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± kalmadÄ±. Bundan dolayÄ± bu seçimlerde AKP’ye deÄŸil baÅŸka partilere oy vereceÄŸiz” dedi.

www.evrensel.net