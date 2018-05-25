Star Rafineri iÅŸÃ§ileri: Ã–ÄŸlen yemeÄŸi iÅŸÃ§iye verilen deÄŸerin kanÄ±tÄ±

Ä°zmir'de yapÄ±mÄ± uzun sÃ¼redir devam eden Star Rafinerisinden bir iÅŸÃ§i, Evremsel'e yazdÄ±ÄŸÄ± mektubunda zorlu Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na deÄŸindi.

Star Rafineri iÅŸçileri

Ä°zmir

Uzun süredir yapÄ±mÄ± devam eden Ä°zmir Star Rafineri son aÅŸamaya doÄŸru gidiyor. Ä°nÅŸaatÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden beri her türlü hak gasbÄ± da devam ediyor. Sigorta primi sorunundan tutun, maaÅŸ, yemek, kamp, servis, temiz kaÄŸÄ±dÄ±, kontrolsüz çalÄ±ÅŸma, iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸi... gibi birçok sorunda güncelliÄŸini koruyor. Son olarak da yemeklerin kalitesiz ve denetimsiz olmasÄ±ndan 120 iÅŸçi zehirlendi. Yemeklerin düzelmemesinden kaynaklÄ± çok abartÄ±sÄ±z 15 bin iÅŸçinin 5 bini yemeye gitmiyor. ÇoÄŸunluÄŸu kampta olan iÅŸçiler “BaÅŸka çaremiz olmadÄ±ÄŸÄ± için mecburen yemeÄŸe gitmek zorundayÄ±z” diyor. Ä°zmir’in çeÅŸitli ilçelerinden gelen ve yemeklerini evden getiren iÅŸçiler de, saÄŸlÄ±ksÄ±z koÅŸullarda tozun topraÄŸÄ±n içinde öÄŸlen yemeÄŸi yiyor.

AÄŸÄ±r sanayide çalÄ±ÅŸmanÄ±n zorluÄŸu, bütün aÄŸÄ±r yükü üzerimizde, akÅŸama kadar zor koÅŸullarda çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu da yetmiyor gayet insani olan yemek hakkÄ± bile elimizden alÄ±nmÄ±ÅŸ durumda. Herkes bizim sÄ±rtÄ±mÄ±za basarak yükselmenin derdinde. AldÄ±ÄŸÄ± ücretle zar zor geçinen taÅŸeron iÅŸçisinin üstüne ayrÄ± bir masraf olarak yÄ±kÄ±lan öÄŸlen yemeÄŸi iÅŸçiye verdikleri deÄŸerin kanÄ±tÄ±dÄ±r.

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