Demek oluyor ki iÅŸÃ§iysek hÃ¼kÃ¼metin gÃ¶zÃ¼nde bir Ã¶nemimiz yok!

Ford Otosan iÅŸÃ§ileri, 'DireniÅŸte olan Soda Kromsan iÅŸÃ§ilerini sonuna kadar Ford Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± olarak destekliyoruz' dediler.

Ford Otosan iÅŸçisi

Kocaeli

Mersin’de faaliyet gösteren ve Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n örgütlü olduÄŸu Soda Kromsan fabrikalarÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçi kardeÅŸlerimizin sürmekte olan toplusözleÅŸme süreci, önceki gün çÄ±kÄ±lan grevle neticelendi. Fakat AKP Hükümeti “milli güvenlik” gerekçesiyle bu çÄ±kÄ±lan grevi de hiç vakit kaybetmeden yasakladÄ±. Bu AKP Hükümeti tarafÄ±ndan yasaklanan 16. grev.

Anayasal hak olan grev kararÄ± iÅŸçinin en büyük güvencesi olmasÄ±na karÅŸÄ±n bu hükümet iÅŸverenin bir ferdi gibi hareket ederek bütün grev kararlarÄ±na OHAL ve milli güvenlik bahaneleriyle müdahale etti. Bunu yaparak hem anayasal bir suç iÅŸliyor, hem de iÅŸverene hizmet etmeye devam ediyor.

Soda Kromsan iÅŸÃ§ileri, hÃ¼kÃ¼metin yasaÄŸÄ±na raÄŸmen greve baÅŸladÄ±

Biz iÅŸçiler alÄ±n terimizle, düÅŸük ücretlerle çalÄ±ÅŸÄ±p duruyoruz. Bütün umudumuz iki yÄ±lda bir yapÄ±lan toplusözleÅŸmelerdir. Fakat burada iÅŸverenlerle uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yetmiyormuÅŸ gibi bir de AKP Hükümeti çÄ±kÄ±yor karÅŸÄ±mÄ±za ve hak alma mücadelemizi engelliyor. Patronlar bu ülkenin vatandaÅŸÄ± da, biz deÄŸil miyiz? Biz hakkÄ±mÄ±zÄ± istiyoruz, üstelik yÄ±karak parçalayarak deÄŸil. En temel hakkÄ±mÄ±z olan ve Anayasa’da yer alan grev hakkÄ±mÄ±zÄ± kullanmak istiyoruz. Fakat AKP Hükümeti daha önceki iÅŸveren toplantÄ±larÄ±nda Tayyip ErdoÄŸan kendi aÄŸzÄ±yla OHAL’i niçin getirdiklerini, iÅŸçinin grev hakkÄ±nÄ±n nasÄ±l engellediÄŸini ballandÄ±rarak anlatÄ±yordu. Ve bunu üstelik farklÄ± zamanlar tekrar ederek tarafÄ±nÄ± açÄ±kça belli etmiÅŸti.

DeÄŸerli iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±m bu demek oluyor ki iÅŸçiysek bizim bir önemimiz yok. HakkÄ±mÄ±zÄ± almazsak da olur. Neden mi? Çünkü 16 yÄ±ldÄ±r bizi yöneten AKP Hükümeti her defasÄ±nda ülke bekasÄ± söylemi ile sürekli gündemde kalarak, biz iÅŸçilerin onca birikmiÅŸ sorunlarÄ±na bir ufacÄ±k çözüm getirmedi.

Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar, staj maÄŸdurlarÄ±, vergi adaletsizliÄŸi, emeklilikte üç kademeli maaÅŸ baÄŸlanma sorunu, asgari ücret problemi... Bu ve buna benzer daha birçok problemimiz var. Fakat hiç bir çözüm getirilmediÄŸi gibi yeni yeni torba yasalarla, kiralÄ±k iÅŸçilik vb. gibi ekstra yükler getirilerek iÅŸçinin elini kolunu baÄŸladÄ±, iÅŸverenin ise elini güçlendirdi.

Vicdan olmayÄ±nca kulaklar saÄŸÄ±r, bakan gözler kör olurmuÅŸ misali bu hükümet biz iÅŸçileri görmezden geldi ve ikinci sÄ±nÄ±f vatandaÅŸ gibi davrandÄ±. Bizleri görmeyenleri, biz de görmemeliyiz. BakÄ±n ekonomi kötüye gidiyor, dolar aldÄ± baÅŸÄ±nÄ± gidiyor, Türk lirasÄ± çok deÄŸer kaybetti, devalüasyon oldu. Enflasyon ayar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± halde çift hanelerde. Gün geçmiyor ki, yeni bir ÅŸeye zam gelmesin. Seçimden sonra gelecek zamlarÄ± da siz düÅŸünün artÄ±k.

Bu nedenle yaklaÅŸan seçim öncesi bizim de sandÄ±kta söyleyecek sözümüz var. Öyle takÄ±m tutar gibi deÄŸil lütfen iÅŸçi cephesinden bakarak, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± düÅŸünerek, karar vermeliyiz. Hak alma mücadelemizi engelleyenleri, sorunlarÄ±mÄ±zÄ± görmezden gelip sürekli iÅŸverenlere çalÄ±ÅŸanlarÄ± unutmamalÄ±yÄ±z. Bizler için sandÄ±k tek karar verebildiÄŸimiz, müdahale edilmeyen yer. O nedenle saÄŸlÄ±klÄ± düÅŸünüp, doÄŸru kararlar vermeliyiz. DenenmiÅŸler tekrar denenmez. DireniÅŸte olan Soda Kromsan iÅŸçilerini sonuna kadar Ford çalÄ±ÅŸanlarÄ± olarak destekliyoruz. Kazanan direnen emekçiler olacaktÄ±r.

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