Flormar iÅŸÃ§isi: Maddi ve manevi destek istiyoruz

Gebze Organize Sanayi BÃ¶lgesiâ€™nde kozmetik Ã¼rÃ¼nleri Ã¼reten Flormarâ€™da iÅŸten atÄ±lan iÅŸÃ§ilerin direniÅŸleri sÃ¼rÃ¼yor: 'Maddi ve manevi destek istiyoruz'

Bayram DEMÄ°REL

DireniÅŸteki Flormar Ä°ÅŸçisi/Gebze

Temmuz 2017’den beri Flormar Kozmetik’te depo operatörü olarak çalÄ±ÅŸÄ±yordum. YaklaÅŸÄ±k 3 aydÄ±r sendikada örgütlenme (Petrol-Ä°ÅŸ) faaliyetlerine baÅŸladÄ±k. Ä°lk olarak 12 arkadaÅŸÄ±mÄ±z iÅŸten atÄ±ldÄ±, sonra biz 2 kiÅŸi bir özel güvenliÄŸin arkadaÅŸÄ±mÄ±za aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± davranmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±k diye iÅŸten atÄ±ldÄ±k. AynÄ± olay 100 kere daha baÅŸÄ±ma gelse yine karÅŸÄ± çÄ±karÄ±m. Çünkü yapÄ±lan bir yanlÄ±ÅŸ vardÄ±.

HaksÄ±zlÄ±k karÅŸÄ±sÄ±nda susan dilsiz ÅŸeytandÄ±r... Bizden yaklaÅŸÄ±k iki hafta sonra 4 arkadaÅŸÄ±mÄ±z iÅŸten atÄ±ldÄ±, biz de pazartesi günü sabah çayÄ±nda iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za destek olmak için fabrika önüne geldik. SaÄŸ olsunlar onlar da bize çay molasÄ±nda destek oldular. SÄ±rf bu yüzden salÄ± günü sabah 21 arkadaÅŸÄ±mÄ±z daha iÅŸten atÄ±ldÄ±. Bunu protesto eden 38 arkadaÅŸÄ±mÄ±z daha aynÄ± gün iÅŸten atÄ±ldÄ±. Bize çay molasÄ±nda alkÄ±ÅŸ tutan her arkadaÅŸÄ±mÄ±z iÅŸten atÄ±lÄ±yor. Flormar yönetimi içerideki iÅŸçilerle temasÄ±mÄ±zÄ± kesip, direncimizi kÄ±rmak için fabrikayÄ± dikenli tel örgüler ve brandalarla kapattÄ±. Ä°çeride kalan iÅŸçiler kapalÄ± cezaevinde çalÄ±ÅŸmak zaorunda kalÄ±yor. Bu bir insanlÄ±k suçudur. Åžu ana kadar 115 iÅŸçi olduk ve maalesef ilk atÄ±lan 12 arkadaÅŸÄ±mÄ±z haricindeki herkes 25. maddeden atÄ±ldÄ±. Yani ne tazminat ne de iÅŸsizlik parasÄ± alÄ±yoruz.

Flormar iÅŸÃ§ileri: Siyasiler patronun yanÄ±nda iÅŸÃ§inin yanÄ±nda kimse yok

Biz yetki için yeter sayÄ±yÄ± yakaladÄ±k, onlar itiraz ettiler. Tamam etsinler ama bu itiraz süresinde iÅŸten atÄ±lmalarÄ±n önü engellenmeli. Devlet büyüklerimiz sendikalÄ± olun diyerek iyi diyorlar ama bu durumlar için de yasadaki boÅŸluklarÄ± düzeltmeleri gerekir. Ä°ÅŸveren ÅŸimdi düÅŸünüyor “BunlarÄ±n maaÅŸÄ± yok, tazminatÄ± yok bir kaç gün sonra hepsi eylemden vazgeçer.” HaklÄ± da. Evde kazan kaynamasÄ± gerekiyor, bize maddi destek lazÄ±m. Buraya bütün siyasi parti temsilcileri geliyor, yanÄ±nÄ±zdayÄ±z diyorlar. Ä°ki resim çekilip gidiyorlar. Bizim bu maÄŸdur durumumuzu siyaset malzemesi yapÄ±yorlar. AslÄ±nda bizim durumumuz hiçbirinin umurunda deÄŸil. Olsa burada resim çekilmek yerine mübarek ramazan ayÄ±nda bu iÅŸsiz insanlara maddi ve manevi destek olabilirlerdi. Her bir iÅŸçinin evine erzak yardÄ±mÄ± yapabilirlerdi.

Ben 3 çocuk babasÄ±yÄ±m. Evimin de tek çalÄ±ÅŸanÄ±ydÄ±m, ÅŸimdi iÅŸsizim. Ama bu Flormar’Ä±n zalim patronu merak etmesin, bu eylemin son anÄ±na kadar burada olacaÄŸÄ±m. Aç da kalsam açÄ±kta da kalsam burada olacaÄŸÄ±m. Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± ilk günden beri bütün organlarÄ±yla bize destek veriyor. Ä°nÅŸallah biz de Flormar’Ä± sendikalÄ± yapacaÄŸÄ±z. Buradan bütün siyasi parti temsilcilerine sesleniyorum: Öyle yapmacÄ±k söylemlere karnÄ±mÄ±z tok, siz gerçekten yanÄ±mÄ±zda olacaksanÄ±z mübarek ramazan ayÄ±nda bir Müslüman’a yakÄ±ÅŸÄ±r ÅŸekilde davranÄ±n. KomÅŸusu açken tok yatan bizden deÄŸildir. Bize destek olan bütün kardeÅŸlerime çok teÅŸekkür ediyorum. Ä°ÅŸçi kardeÅŸlerime de diyorum ki; mazlumlar ayaÄŸa kalkmadÄ±kça zalimler diz çökmez. Biz bu zalim Flormar Kozmetik patronlarÄ±na elbet diz çöktüreceÄŸiz. Zafer direnen Flormar iÅŸçisinin olacak. Ne mutlu bana ki böyle onurlu kardeÅŸlerimi tanÄ±mÄ±ÅŸÄ±m, onlarla beraber çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸÄ±m, ÅŸimdi de omuz omuza alÄ±n terimizin hakkÄ± için mücadele ediyoruz. SaygÄ±lar.

Flormar'da patronun ramazan paketinden 'iÅŸÃ§i kÄ±yÄ±mÄ±' Ã§Ä±ktÄ±

www.evrensel.net