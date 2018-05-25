SeÃ§ime 1 ay kala grev yasaklanmasÄ± ne anlama gelir?

Grevleri Bakanlar Kurulu kararÄ±yla yasaklanan Soda Kromsan iÅŸÃ§ileri, Evrensel'e yazdÄ±.

Soda Kromsan’dan bir iÅŸçi

Mersin

Emekten ve emekçiden yana olan herkese merhaba;

Ben 16 senedir Mersin Soda Sanayii AÅž’de çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Tam 8 toplusözleÅŸme görüÅŸmesi ve 2012 yÄ±lÄ±nda 48 gün süren grev yaÅŸadÄ±m. Grev dönüÅŸü 10 emekçi arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n iÅŸine son verildi. KazanÄ±mlarÄ±mÄ±z sürekli eridi. 2 bin-2 bin 200 lira maaÅŸa çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. TaÅŸeronda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler zaten asgari ücrete çalÄ±ÅŸÄ±yor. Belli uzmanlÄ±k gerektiren iÅŸlerde iÅŸçiler çok alÄ±rken geri kalanÄ±mÄ±z karÄ±n tokluÄŸuna çalÄ±ÅŸÄ±yoruz.

Soda Kromsan iÅŸÃ§ileri, hÃ¼kÃ¼metin yasaÄŸÄ±na raÄŸmen greve baÅŸladÄ±

Bu gidiÅŸata dur demenin zamanÄ± gelmiÅŸti artÄ±k. Üstüne bir de, OHAL bahane edilerek grev ertelemeler olunca ve daha sözleÅŸme görüÅŸmeleri devam ederken iÅŸverenin grev erteleme kararÄ± aldÄ±rmasÄ± her ÅŸeyi çÄ±ÄŸÄ±rÄ±ndan çÄ±karttÄ±. Hükümet seçime 1 ay kala kimin hükümeti olduÄŸunu bir kez daha gösterdi. Grev ertelemelerini, sermayeye ballandÄ±ra ballandÄ±ra açÄ±k ve aleni bir ÅŸekilde anlatarak “Grev olan yere OHAL’den istifade ederek müdahale ediyoruz” diyen bir CumhurbaÅŸkanÄ± var. Fakat bÄ±rakÄ±n seçime 1 ay kalmasÄ±nÄ±, bu hükümet iktidarda olduÄŸu 16 senedir iÅŸçi ve emekçi için hiçbir ÅŸey yapmadÄ±. Her seçim öncesi boÅŸ vaatler çok. Ä°ÅŸçiye en büyük darbeyi vuran gelir vergisi oranlarÄ±dÄ±r. BÄ±rakÄ±n bu oranlarÄ± aÅŸaÄŸÄ± çekmeyi, arttÄ±rma giriÅŸiminde bile bulundu ve geçiÅŸ kademelerini artÄ±rmayarak bir üst vergi dilimine daha çabuk girmemize neden oldu. AKP Hükümetine daha önce oy vermiÅŸ birkaç arkadaÅŸÄ±mÄ±z da artÄ±k gerçekleri gördü.

Metal iÅŸçilerinin grev ertelemeyi tanÄ±mamalarÄ± ve elde ettikleri kazanÄ±mlar bize yol gösterdi. BaÄŸlÄ± bulunduÄŸumuz Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± yöneticilerimizin aldÄ±ÄŸÄ±, grev ertelemeyi tanÄ±mama ve iÅŸyerini terk etmeme kararÄ±nÄ± uyguladÄ±k. Soda, Kromsan ve Tuz iÅŸletmesi iÅŸçilerini ÅŸimdiye kadar hiç bu kadar kararlÄ±, inanmÄ±ÅŸ ve birliktelik içinde görmemiÅŸtim. FabrikalarÄ± durma noktasÄ±na getirdiÄŸimizde beklenen haber geldi ve iÅŸveren tekrar sözleÅŸme masasÄ±na oturdu. GörüÅŸmeler devam ediyor ve inanÄ±yorum ki kazanan emekçiler olacak.

Ä°ÅŸyerinde en önemli sorunumuz da taÅŸeronlaÅŸtÄ±rmadÄ±r. Ä°ÅŸveren her kÄ±sÄ±mda taÅŸeron sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rarak hem sendikayÄ± etkisizleÅŸtirme hem de ucuza çalÄ±ÅŸmayÄ± dayatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°ÅŸ bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda da gördük ki bir iÅŸyerinde taÅŸeronlaÅŸma iÅŸçinin birliÄŸini bozmak üzere patronun en önemli silahÄ± oluyor. Sadece ücret için deÄŸil taÅŸeronlaÅŸmanÄ±n önlenmesi içinde mücadele etmek gerekiyor.

Bu düÅŸünceler içinde, tüm iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±ma yürekten selam gönderiyorum.

ÇOK ÇALIÅžIP, AZ ALIYORUZ

Kromsan’dan bir iÅŸçi

Mersin

Türkiye’nin en büyük firmalarÄ±ndan olan ÅžiÅŸecam’a baÄŸlÄ± Kromsan fabrikasÄ±nda 10 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸmaktayÄ±m. Brüt ücretim 2 bin 500 TL. Devletin yüksek vergi ve sigorta kesintisinden sonra kalan ancak 1850 TL. Bu 10 yÄ±llÄ±k kÄ±deme verilen ücret, yeni iÅŸe giren iÅŸçinin ücretini siz düÅŸünün. Hükümetin ve iÅŸverenin düÅŸük ücret politikasÄ±nÄ±n ciddi anlamda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir fabrikada çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bir de bu fabrika çok aÄŸÄ±r sanayi statüsünde bulunan kimyasal fabrika yani anlayacaÄŸÄ±nÄ±z aÄŸÄ±r iÅŸ koÅŸullarÄ±nda hem emeÄŸimizi hem de saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± veriyoruz. ÇalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bir çoÄŸunda bel ve boyun fÄ±tÄ±ÄŸÄ± rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± var. Bir de üzerine iÅŸverenin düÅŸük ücret politikasÄ± eklenince yaÅŸanÄ±lmaz hal alÄ±yor. Çok çalÄ±ÅŸÄ±yoruz az alÄ±yoruz.

Bu sözleÅŸme dönemi artÄ±k bizlerin bÄ±çak kemikte dediÄŸimiz dönemdi. Bu dönemde sendikamÄ±z Petrol-Ä°ÅŸ bir sözleÅŸme taslaÄŸÄ± hazÄ±rladÄ± ve bu taslak üzerinden görüÅŸmeleri yürüttü. TaslaÄŸa yazÄ±lan brüt 900 TL bile bizim beklentimizin altÄ±ndayken yine de sendikamÄ±zÄ±n yanÄ±nda durduk. Ä°ÅŸverenin 390 TL teklifine karÅŸÄ±lÄ±k 740 liraya inilmesi bile arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan doÄŸru bulunmadÄ±. Ancak mademki toplusözleÅŸme görüÅŸmesindeyiz sendikamÄ±z tarafÄ±ndan 740 TL’ye inilmesine de sesimizi çÄ±karmadÄ±k. Fakat bir de grev yasaklanÄ±nca artÄ±k ne konuÅŸacak ne düÅŸecek bir durum kalmadÄ±. O nedenle AKP Hükümetinin grevimizi yasaklamasÄ±na boyun eÄŸmedik ve üretimi durdurduk. AKP’ye oy veren arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za da sesleniyorum “Görün iÅŸte oy verdiÄŸiniz parti, grevinizi bile yasaklÄ±yor.”

Ä°ÅŸveren beyaz yakalÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±na 800 TL-1800 TL arasÄ±nda ücret zammÄ± yaparken biz asÄ±l yükü taÅŸÄ±yanlara sefalet ücreti dayatmasÄ±na sessiz kalamazdÄ±k. Gerçekten para yok, iÅŸler kötü olsaydÄ±, beyaz yakalÄ±lara bu kadar zam yapÄ±lmazdÄ±. O nedenle de 740 TL’nin altÄ±ndaki artÄ±ÅŸlar biz iÅŸçileri tatmin etmez. OHAL döneminde grev ertelemesi bir ilk olmazken, biz üretimi durdurma iradesini gösterdik.

Biz emekçiler ne AKP Hükümetinin ne de her gün servetlerine servet ekleyen iÅŸverenlerin baskÄ±larÄ±na boyun eÄŸeceÄŸiz.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 MayÄ±s 2018 18:30

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