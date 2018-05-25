Hastane iÅŸÃ§ileri: TL eridikÃ§e biz de eriyoruz

Ankaraâ€™nÄ±n deÄŸiÅŸik hastanelerinde konuÅŸtuÄŸumuz taÅŸeron iÅŸÃ§iler 'TL eridikÃ§e biz de eriyoruz' diyor.

Birkan BULUT

Ankara

Dolar rekor üzerine rekor kÄ±rÄ±yor. Kriz çanlarÄ± çalarken ErdoÄŸan seçimlerden sonra gereken müdahalenin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor. BazÄ± bakanlar dolardaki yükselmeyi tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylese de zaten kÄ±t kanaat geçinen asgari ücretliler için yaÅŸam daha da zorlaÅŸÄ±yor. Ankara’nÄ±n deÄŸiÅŸik hastanelerinde konuÅŸtuÄŸumuz taÅŸeron iÅŸçiler “TL eridikçe biz de eriyoruz” diyor.

DÄ±ÅŸkapÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde konuÅŸtuÄŸunuz bir kadÄ±n iÅŸçi, “Dolar yükseldikçe bizim alÄ±m gücümüzle birlikte insanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± da düÅŸürüyorlar” diyor. NasÄ±l yani diye sorduÄŸumuzda ise ÅŸöyle yanÄ±tlÄ±yor: “ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n yüzüne bakamaz olduk. Her ÅŸeyden kÄ±s. ElektriÄŸe zam, suya zam, benzine zam, yol paralarÄ±na zam, kÄ±saca aldÄ±ÄŸÄ±n havaya zam yapÄ±yorlar. Her ÅŸeyi krediyle aldÄ±k zaten zor geçirmiyoruz. Dolar yükseldikçe TL eriyor inanÄ±n biz de TL ile eriyoruz.”

Zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduÄŸunu söyleyen bir baÅŸka kadÄ±n iÅŸçi ise, Türkiye’nin çivisinin çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek devam ediyor: “Geçim yükü sÄ±rtÄ±mÄ±zda kamburdu. Önümüzdeki günlerde daha da yük binecek, insanlar iÅŸsiz kalacak. Birileri dur demezse çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸi ne olacak? BÄ±ktÄ±k artÄ±k azla yetinmekten. Ülkeyi satÄ±p bizleri de sattÄ±klarÄ± kiÅŸilere köle edip kurtulsunlar. Zaten böyle çalÄ±ÅŸmakla da köleyiz.”

Orta yaÅŸlarda bir erkek iÅŸçi de yapÄ±lan ÅŸehir hastanelerinin, devasa projelerin kamuya ait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Bu nedenle ülke kaynaklarÄ±nÄ±n fuzuli biçimde harcandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden iÅŸçi, bu gidiÅŸat ile ülkenin ileride yaÅŸanabilecek bir krizi kaldÄ±ramayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiriyor.

‘SEÇÄ°MDEN SONRA DÜZELTECEÄžÄ°Z’E TEPKÄ°

Yüksek Ä°htisas EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde iki çocuk annesi 45 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n iÅŸçi, dolar yükselince her ÅŸeyin de ona baÄŸlÄ± olarak arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor: “AltÄ±n olmuÅŸ 300 küsur lira. Åžimdi zorunlu ihtiyaçlarÄ±mÄ±za da yansÄ±yacak bu yükseliÅŸ. YemeÄŸe, elektriÄŸe, suya zam üstüne zam yaparlar ama maaÅŸlarda herhangi bir zam yok. Bu millet nasÄ±l karÅŸÄ±lasÄ±n ihtiyaçlarÄ±nÄ±? Bir de çÄ±kÄ±p ‘Seçimden sonra düzelteceÄŸiz’ diyorlar. Madem ÅŸimdi iktidardalar düzeltse ya! Zaten onlar yüzünden bu haldeyiz” diyor.

Bir baÅŸka kadÄ±n iÅŸçi, ülkede her ÅŸeyin dÄ±ÅŸarÄ±dan ithal edildiÄŸini söylüyor. Dolardaki bu yükseliÅŸin kendilerini de etkilediÄŸini belirten iÅŸçi, saÄŸda solda çÄ±kÄ±p “Benim dolarÄ±m mÄ± var, dolarÄ± olanlar düÅŸünsün” diyenlere tepki gösteriyor.

‘Ä°KTÄ°DAR DEÄžÄ°L SÄ°STEM DEÄžÄ°ÅžMELÄ°’

40’lÄ± yaÅŸlarda bir erkek iÅŸçi ile konuÅŸtuÄŸumuzda ise: “DolarÄ±n yükselmesi, ekonomideki kötü gidiÅŸat baÅŸÄ±mÄ±zdaki kiÅŸiyle alakalÄ± deÄŸil, bu sistemle alakalÄ±. Toptan sistemin deÄŸiÅŸmesi lazÄ±m. YarÄ±n bir gün baÅŸkasÄ± gelse iktidara her ÅŸey düzelecek mi?” diyor. SokaklarÄ±n iÅŸsizlerle dolu olduÄŸunu belirten iÅŸçi, en kötü vasÄ±fsÄ±z elemanÄ±n bile hastaneye temizlikçi olarak girebilmek için araya torpil sokmak zorunda olduÄŸunu söyledi.

Ankara EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinden bir iÅŸçi ise bu seçimde ErdoÄŸan yeniden seçilemezse dolarÄ± kimsenin düÅŸüremeyeceÄŸini savunuyor. Ancak ErdoÄŸan’Ä±n dolarÄ± düÅŸüreceÄŸini iddia eden iÅŸçi, “Ben karar vermedim oy kullanma açÄ±sÄ±ndan ama o seçilmezse maaÅŸta alamayabiliriz” diyor.

BÄ°ZÄ°M BORCUMUZ, ONLARIN BÄ°RÄ°KÄ°MÄ° KATLANIYOR

Ankara Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Ä°bni Sina Hastanesinden bir iÅŸçi de dolarÄ±n yükseliÅŸinin her kesimi etkilediÄŸini belirterek, “ParasÄ± olan için dolarÄ±n yükselmesi birikiminin katlanmasÄ± anlamÄ±na geliyor. Asgari ücretin pençesindeki insanlar için borç bataÄŸÄ±, mutsuz günler, gülmeyen yüzler anlamÄ±na geliyor” diyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 MayÄ±s 2018 15:30

www.evrensel.net