Ãœniversiteliler seÃ§imi deÄŸerlendirdi: Bu sefer umut var!

Erken seÃ§im kararÄ±yla birlikte seÃ§im atmosferi, Ã¼niversiteleri de sarmÄ±ÅŸ durumda.

Heval Deniz TOSU

Ä°stanbul

Üniversitelerde seçimlere yönelik çok büyük hareketlilik gözlemlenmese de teneffüslerde, sÄ±nÄ±flarda seçim sonuçlarÄ± üzerine tahminler ve tartÄ±ÅŸmalar yapÄ±lÄ±yor. Ä°stanbul’da konuÅŸtuÄŸumuz üniversite öÄŸrencilerinin tercihleri farklÄ± olsa da çoÄŸu erken seçimi iÅŸlerin yolunda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n göstergesi olarak görüyor. DeÄŸiÅŸimin ihtiyaç olduÄŸunu, muhalefetin bu seçimlerde güçlü olduÄŸunu ifade eden üniversiteliler bu kez umut olduÄŸunu düÅŸünüyor.

YENÄ° BÄ°R YÜZ GEREK

Marmara Üniversitesi ÖÄŸrencisi Deniz, ortada bir sürü ekonomik, siyasi ve askeri sorun varken seçimin öne alÄ±narak bu sorunlarÄ±n bastÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. Seçimle birlikte bu sorunlarÄ±n çözülebileceÄŸi inancÄ±nÄ±n yayÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ama çözümün pek de mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Deniz, bu seçimin baskÄ±n bir seçim olduÄŸunu çünkü OHAL’in devam ettiÄŸini ve anayasaya uygun olmayan birçok durumun gerçekleÅŸtiÄŸini söylüyor. Son olarak seçimle alakalÄ± en azÄ±ndan bir yüz deÄŸiÅŸikliÄŸi istediÄŸini anlatan Deniz, yeni bir yüzün toplum açÄ±sÄ±ndan da iyi olabileceÄŸini söylüyor.

‘ARTIK TAMAM DEMELÄ°YÄ°Z’

Ä°TÜ ÖÄŸrencisi Görkem ise erken seçimi isteyen ve bu kararÄ± aldÄ±ran AKP’nin uzun süredir iktidarda olduÄŸunu ve bu seçimde oy kaybedebileceÄŸini öngördüÄŸünü belirterek “Çünkü bu seçimlerde AKP seçmenini kazanabilecek güçlü rakipler var. ÖrneÄŸin Meral AkÅŸener bence çok güçlü bir kadÄ±n. Gerek popülarite ve gerekse güç açÄ±sÄ±ndan cumhurbaÅŸkanÄ± olabilecek yeterlilikte” diye konuÅŸtu. Muharrem Ä°nce’nin de iyi bir aday olduÄŸunu ifade eden Görkem, HDP’nin barajÄ± aÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸünü anlatarak “Sonuç olarak ülkemiz için hayÄ±rlÄ± ÅŸeyler olmasÄ±nÄ± ve artÄ±k T A M A M dememiz gerektiÄŸini düÅŸünüyorum.”

EKONOMÄ° KÖTÜLEÅžÄ°YOR

Erken seçimin iÅŸlerin yolunda gitmediÄŸinin bir göstergesi olarak yorumlayan Ä°TÜ’den Arif ise AKP’nin Kürt sorununa çözüm süreci politikasÄ±nÄ± yanlÄ±ÅŸ bulduÄŸunu söylüyor. AynÄ± zamanda Ergenekon ve Balyoz davalarÄ±nda da devletin en güçlü organÄ± olan askeriyenin zayÄ±flatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Arif, iktidarÄ±n olumlu yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸlerin de Otokar-Aselsan-Tai-Havelsan gibi ÅŸirketlere saÄŸlanan yüksek meblaÄŸda ödenekler olduÄŸunu ifade ediyor. Türkiye’nin üretim yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, uluslararasÄ± alanda söz sahibi olamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ülke ekonomisinin ise gittikçe kötüleÅŸtiÄŸini ekleyen Arif “BunlarÄ± engelleyecek hamlelerin yapÄ±lmamasÄ± en büyük hatadÄ±r” dedi.

BU KEZ UMUT VAR

Mevcut hükümetin güven vermediÄŸini, Ä°yi Partinin gençlerin sempatisini kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüÄŸünü söyleyen Ä°TÜ’lü Emir Ali, Meral AkÅŸener’in geçmiÅŸte Ä°çiÅŸleri bakanÄ± olduÄŸu dönemin eksisi olduÄŸunu belirtiyor. Saadet Partisi Lideri KaramollaoÄŸlu’nun seçim çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±, konuÅŸmalarÄ±nÄ± iyi bulsa da onun da geçmiÅŸinden dolayÄ± güven vermediÄŸini anlatan Emir Ali “HDP ise seçimleri kazanamasa da yüzde 10 barajÄ±nÄ± geçer” diye konuÅŸtu. Bu seçimden umutlu olduÄŸunu erken seçim kararÄ±nÄ±n da iÅŸlerin yolunda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n göstergesi olduÄŸunu anlatan Kaan “Muhalefetin adaylarÄ± bu kez güçlü. Muharrem Ä°nce’nin de ErdoÄŸan’a karÅŸÄ± iyi ve güçlü bir aday olduÄŸunu düÅŸünüyorum” diye konuÅŸtu.

DEMOKRASÄ° BUNUN NERESÄ°NDE?

Ä°stanbul Teknik Üniversitesi (Ä°TÜ) ÖÄŸrencisi Furkan, 16 yÄ±ldÄ±r ülkeyi kendileri yönetmiyorlarmÄ±ÅŸ gibi vaatlerde bulunan AKP iktidarÄ±nÄ±n tutumunu eleÅŸtirerek baÅŸkanlÄ±k adaylarÄ±nÄ±n eÅŸit koÅŸullarda yarÄ±ÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± düÅŸünüyor. Kürt halkÄ±nÄ±n oylarÄ±nÄ±n çoÄŸunluÄŸunu alan Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n yapay bir iddianameyle içeride tutulduÄŸuna diÄŸer adaylar gibi propagandasÄ±nÄ± yürütemediÄŸine dikkat çeken Furkan “Yüzde 10’luk seçim barajÄ± da sadece HDP’ye uygulanacak. DiÄŸer partiler yaptÄ±klarÄ± ittifaklarla baraj sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸamayacak ama HDP’nin böyle bir sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± olacak” dedi. EÄŸer HDP barajÄ± geçemezse, mevcut iktidarÄ±n ekstradan 60 milletvekiline daha sahip olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Furkan “6 milyon oy almÄ±ÅŸ bir partinin baraja takÄ±lmasÄ± da halkÄ±n iradesine vurulmuÅŸ bir darbedir. Demokrasi bunun neresinde?” diye soruyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 MayÄ±s 2018 15:31

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