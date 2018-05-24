Doğan Medya Grubu'nda 50’yi aşkın gazeteci işten çıkarıldı

Demirören Holding'e satılan Doğan Medya Grubu'nda işten çıkarılan gazeteci sayısı artıyor.

Doğan Medya Grubundaki Hürriyet gazetesi ile CNN Türk ve Kanal D televizyonlarının Demirören Holdinge satış ve devrinin resmen tamamlanmasından yaklaşık bir hafta sonra söz konusu yayın organlarında özellikle yönetici kadrosu ve ekran önündeki birçok ismin işine son verildi.

DW Türkçe’nin, Doğan Medya Grubunun eski bir yöneticisine dayandırdığı haberine göre, CNN Türk ve Kanal D’de son birkaç gün içinde 50’yi aşkın gazeteci ile yollar ayrıldı. Satış sürecinde Hürriyet gazetesi, hurriyet.com.tr, CNN Türk ve Kanal D Haber’in en üst düzey yayın sorumlularının yerine yeni isimler getirilirken, bazı gazetecilerin televizyondaki programlarına son verildi. Ancak bu isimlerin gazetedeki diğer görevlerine devam ettiği görüldü.

Öte yandan satışı tamamlanan gazetelerin tirajları ve televizyon kanallarının reytingleri de düşüşte. Satıştan önce 500 bin bandında satışa sahip olan Hürriyet’in tirajları, 300 binin altında seyrediyor. Ayrıca Hürriyet gazetesi birincilik konumunu da kaybetmiş durumda. Daha önce 300 bin bandında bir satış sayısı olan Posta ise 210 bin seviyesine kadar geriledi. Posta son iki haftada ise en sert düşüş yaşayan gazetelerden oldu.

YÜZDE 11 DEĞER KAYBETTİ

Business HT’nin haberine göre ise, Demirören Medya’nın Hürriyet Gazetecilikte zorunlu pay alımı teklifinden muafiyet başvurusu için SPK’ye yaptığı başvuru hisselere sert düşüş getirdi. Hürriyet Gazetecilikin hisseleri yüzde 11.5 düşüşte. Pay alımında 22 Mart döviz kurunun baz alınması istenen Doğan Gazetecilik yüzde 9 düşüşte. Demiören, Hürriyet Gazetecilikte zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü hakkında SPK’ye muafiyet talebi başvurusunda bulundu. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 18:13

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