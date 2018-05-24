OHAL hukuksuzluğuna dikkat çekmek için bağımsız aday oldu

KHK ile ihraç edilen SES Üyesi Mahmut Konuk, yapılan haksızlık ve hukuksuzluklara dikkat çekmek için Ankara 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı oldu.

Derya KAYA

Ankara

OHAL kapsamındaki ihraçlara karşı işyeri önünde 66 haftadır oturma eylemi yapan ve kendisi de 677 sayılı KHK ile ihraç edilen SES Üyesi Mahmut Konuk, yapılan haksızlık ve hukuksuzluklara dikkat çekmek ve mücadelesini görünür kılmak için Ankara 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı oldu.

OHAL KHK’si ile yaşanan ihraçlara karşı “İşimi Geri İstiyorum” diyerek her pazartesi günü iş yeri önünde oturma eylemi yapan Mahmut Konuk,22 Kasım 2016’da yayımlanan 677 sayılı KHK ile 40 yıldır sürdürdüğü kamu görevinden hakkında hiçbir soruşturma ya da işlem yapılmadan ihraç edilmişti. Konuk, 66 haftadır en son çalıştığı yer olan Dikmen Toplum Sağlığı Merkezi önünde her pazartesi oturma eylemini sürdürüyor.

Yapılan haksızlık ve hukuksuzluklara dikkat çekmek, iktidarın politikalarını teşhir etmek ve mücadeleyi görünür kılmak için Ankara 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı olduğunu belirten Konuk şunları söyledi: “Amacım milletvekili olmak değil, yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekmek. Anayasal bir hakkı Kabahatler Kanunu’na koyarak işlem yapmak bir suç, bir milletvekili adayının açıklama yapmasını engellemek daha büyük bir suç. Sermaye partileri etrafta bağırırken, alın teri, emeğiyle çalışanların hakları gasbediliyor. İki elimiz yakalarında. Mücadeleye devam edeceğiz.”

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 17:52

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