Dört akademisyenin dosyası birleştirildi

Barış imzacısı beş akademisyenin duruşması Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinde görüldü.

29. Ağır Ceza Mahkemesinde Boğaziçi Üniversitesinden beş akademisyenin ilk duruşmaları görüldü. Mahkeme, dün görülen iki dosyayı da daha önce birleştirdiği iki dosyaya bağladı.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için “Terör örgütü propagandası” ile suçlanan beş akademisyenin duruşması Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinde görüldü. Ümit Kartlı başkanlığındaki 29. ACM’de Boğaziçi Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. İbrahim Yaman, Dr. Murat Yılmaz ile Doç. Dr. A.Ö. M.’nin; Mustafa Çakar başkanlığındaki 29. ACM’de Prof. Dr. Şemsa Özar ile Dr. Z.C.A’nın ilk duruşmaları görüldü.

Bianet’in haberine göre, A.Ö.M. ve Yılmaz yurt dışında görevli olmaları nedeniyle duruşmaya katılamadı. Duruşmaların üçü de 25 Eylül’e ertelenirken Ümit Kartlı başkanlığındaki heyet, yargılamanın Türk Ceza Kanunu (TCK) 301. maddesi yönünden devam etmesi için Adalet Bakanlığından soruşturma izni alınması adına dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilmesine karar verdi. Z.C.A. ve Özar duruşma salonunda hazır bulundu. 29. ACM’nin Mustafa Çakar başkanlığındaki heyeti, dün görülen iki dosyayı da 22 Mayıs’ta birleştirdiği iki dosyayla birleştirdi. Böylece heyetin birleştirdiği dördüncü akademisyen dosyası oldu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 17:19

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