LGBTİ+ Onur Haftası 25 Haziran’da başlıyor

26. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası 25 Haziran- 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Bu seneki Onur Haftası’nın teması “Sınır”. “Kimliklerimizin, yönelimlerimizin, varoluşlarımızın, çeşitli bahanelerle sınırlandırılmasını kabul etmiyoruz” diyen Onur Haftası gönüllüleri, yasaklara rağmen Onur Haftası etkinliklerini gerçekleştirmek için herkesi dayanışmaya çağırıyor.

Geçtiğimiz yıllarda kitle fonlaması (crowdsourcing) yöntemiyle hafta giderlerini karşılayan Onur Haftası etkinlikleri için bu sene de bir Indiegogo kampanyası başlatıldı. Bir ay sürecek Indiegogo kampanyasıyla, şimdilik Onur Haftası için gereken bütçenin sadece yüzde 4’ü toplanmış durumda. 26. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası programı önümüzdeki günlerde açıklanacak. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 17:14

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