Balıkesir’de 11 kişi beraat etti

Balıkesir'de demokratik eylemler ve sosyal medya paylaşımlarına yönelik yargılamalar devam ediyor.

Balıkesir Ayvalık Asliye Ceza Mahkemesinde KHK ile görevlerinden alındıkları için açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek için yapılan eylemle ilgili içlerinde Emek Partisi Balıkesir İl Başkanı Cemil Tosunoğlu’nun da bulunduğu 11 kişi hakkında açılan davanın duruşması görüldü. Haklarında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet ettikleri ve havaya balonlar uçurdukları gerekçesiyle yargılananların avukatı H.Hüseyin Evin, daha önceki benzeri davalarda verilmiş olan beraat kararlarını emsal göstererek müvekkillerin insani duygularla yaşam hakkını savunmaya yönelik barışçıl bir eylem yapmalarının yasalara göre suç olmadığını vurguladı. Duruşma hakimi savunma avukatlarının talepleri doğrultusunda, EMEP Balıkesir İl Başkanı Cemil Tosunoğlu, Ayvalık Tabiat Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Ayşe Yolageldi, Ayvalık Eğitim Sen Yön.Kur. Üyesi Cafer Mehmet Keleş, Balıkesir BES Şb.Yön.Kur.Üyesi Sinan Karademir, Deniz Karademir, Edibe Keleş, Yazar Hasan Cengiz, İlknur İlhan, Kaya Bulut, Ali Açan ve Cengiz Çağlar hakkında beraat kararı verdi.

Ayrıca Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde Emek Partisi Balıkesir İl Başkanı Cemil Tosunoğlu da sosyal medya paylaşımlarınedeniyle yargılandığı davada beraat etti. (Balıkesir/EVRENSEL)

www.evrensel.net