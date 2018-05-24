Üniversitedeki katliamı protesto eden öğrencilere soruşturma ve ceza

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde akademisyenlerin öldürülmesini protesto eden öğrencilere önce soruşturma açıldı sonra para cezası kesildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde dört akademisyenin katledilmesinin ardından Meşelik Kampüsü içerisinde protesto eylemi gerçekleştiren üniversite öğrencilerine önce soruşturma açıldı ardından para cezası kesildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 5 Nisan 2018 tarihinde Volkan Bayar isimli araştırma görevlisi eğitim fakültesinde çalışan dört akademisyeni silahla öldürmüştü. Katliamın ardından hem Eskişehir’de hem de Türkiye’nin birçok yerinde protesto gösterileri gerçekleşti. Olayın ardından 12 Nisan’da Meşelik Kampüsü içerisinde bulunan yemekhanede konuşma yapıp bildiri dağıtan öğrenciler gözaltına alınmıştı. Üniversite yönetimi geçtiğimiz günlerde öğrenciler hakkında soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı ise öğrencilere ön ödeme tebligatı ile 914 lira para cezası kesti. (Eskişehir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 17:08

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