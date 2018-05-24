Trump - Kim Jong-un zirvesi iptal edildi

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılması planlanan zirve iptal edildi.

ABD- Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) zirvesi iptal edildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran’da yapılması planlanan zirvenin iptal edildiği açıklandı.

Trump iptal kararını Kim’e bir mektupla iletti.

Beyaz Saray tarafından açıklanan mektupta Trump, “Sizinle buluşmayı dört gözle bekliyordum. Üzücü biçimde, son açıklamanızdaki büyük öfke ve açık nefret nedeniyle, uzun zamandır planlanan bu görüşmenin şu an uygun olmayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullanıyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 17:10

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