Prof. Dr. Alçın: Ekonomide yapısal dönüşüme ihtiyaç var

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın, döviz kurunda müdahalelere rağmen yaşanan artışı değerlendirdi. Türkiye'nin ekonomide niteliksel yapısal dönüşüme ihtiyacı olduğunu söyleyen Alçın, “Katma değeri yüksek ürünler üretmeli, reel gelirleri ve gelir adaletini artırmalı, mali disiplini sağlayıp şeffaf olmalıyız” dedi.

Dolardaki hareketliliğin sadece yapısal sorunlardan kaynaklanmadığını dile getiren Prof. Dr. Alçın, “2017 yılının ilk üç ayında ekonomide sürdürülemez bir durumla karşı karşıya gelinmişti. Dördüncü aydan itibaren Kredi Garanti Fonu'yla (KGF) belli bir ölçüde finanse edilmeye çalışıldı. Ekonomimizdeki temel sorun cari açık. Petrol fiyatları cari açık içerisinde önemli yer tutuyor. İkinci temel sorun ise üretimimizin yaklaşık yüzde 75'i ithal girdiye bağlı. Dolayısıyla biz üretmeye çalıştıkça, üretim yapısından kaynaklı olarak daha fazla dövize bağlı hale geliyoruz” dedi.

ULUSLARARASI SİYASİ DENGELER TÜRKİYE’DEN ÇIKIŞLARI HIZLANDIRDI

ABD’nin başlattığı ticaret savaşları nedeniyle uluslararası konjonktürde siyasi alanda ciddi olumsuz gelişmeler yaşanmasının da Türkiye ekonomisini etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Alçın, “Bu tip hareketlerde, uluslararası fonlar açısından ABD güvenli liman olarak görüldüğü için gelişmekte olan piyasalardaki fonlarda ciddi çıkışlar olur. İlk başta çıktıkları ülke de Türkiye. Çünkü 'Kırılgan 5'li içerisinde cari açık konusunda en kırılgan ülke biziz. Böylesi durumda çıkışlar, Türkiye'yi önemli ölçüde etkiledi” diye konuştu.

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‘DOLARDAKİ HAREKETLİLİK SADECE YAPISAL SEBEPLERE BAĞLI DEĞİL’

Merkez Bankası'nın kur müdahalesinin geciktiği için etkisiz olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alçın, “Ekonomide alınan önlemlerin yapısal nitelikte olması lazım. Efektif ve salt parasal önlemlerle içinde bulunduğumuz durum geçiştirilebilir değil. Dolardaki hareket sadece yapısal sebeplere bağlı değil. Uluslararası fonların ya da yurt içinde olup da uluslararası fonlarla işbirliği yapan çeşitli yatırım çevrelerinin ciddi manipülasyonları olduğunu görüyoruz. Çünkü artık doların kendisi de alınıp, satılabilen bir meta olarak görülüyor” ifadelerini kullandı.

SEÇİM SONRASI DOLAR HAREKETLERİ

Seçim öncesi ve sonrasında 2 ay kadar dolarda aşağı ve yukarı yönlü ciddi salınımlar beklendiğini kaydeden Prof. Dr. Alçın, “Daha sonra dolar kuru belli bir düzene oturacaktır. Fakat burada dolar 6'ya mı yoksa 4.30'a mı oturacak bu önemli. Bu da seçim sonrası ekonomi yönetiminin izleyeceği politikalara ve hükümetin alacağı önlemlere bağlı olarak şekillenecek. Nasıl yeniden ekonomik yapılanma içerisine girebiliriz, katma değeri yüksek ürünler üretebiliriz? Reel gelirleri nasıl artırırız ve daha adil bölüşüm yaratırız? Bunlar üzerine kafa yormalıyız” diye konuştu. (DHA)

MB müdahalesiyle düşen dolar, yeniden yükselişe geçti (24 Mayıs 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 16:02

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