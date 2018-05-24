Sol, sosyalist partilerden HDP’ye destek

Sol, sosyalist partiler ve kurumlar tek adam yönetimine giden yolun kesilmesi için HDP’nin Mecliste olması gerektiğini belirtti.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

24 Haziran’da yapılacak seçimler için Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı’na karşı HDP ve tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı destekleyeceklerini açıklayan HDP bileşeni parti ve kurumlar ve HDK’nin yanı sıra aralarında Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Halkevleri, KÖZ, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Kaldıraç, Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Bir Adım Daha İnisiyatifi, Emek ve Özgürlük Cephesi ve Partizan’ın temsilcilerinin katıldığı basın açıklaması Taksim Hill Otel’de gerçekleşti.

HDK Yürütme Kurulu Üyesi Sedat Şenoğlu, HDP ve Demirtaş’ı destekleyenlerin bir araya geldiğini belirterek, “Zor süreç ama büyük bir çıkışın, değişimin de önündeyiz” dedi.

SMF MYK Üyesi Barış Kayaoğlu, Erdoğan ve AKP iktidarının geriletilmesi için, başta mazlum Kürt ulusu olmak üzere ezilen milliyet, inanç ve cinsiyetlerden halkların mücadelelerini sahiplenmek ve siyasal kazanımlara dönüştürmek için HDP ile ittifak yaptıklarını belirtti. Kayoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olarak da Demirtaş’ı destekliyoruz” dedi.

TÖP Sözcüsü Perihan Koca, TÖP olarak seçim sürecinde HDP’ye ve Demirtaş’a oy isteyeceğimiz seçim kampanyası örgütleyeceklerini belirtti. Koca, “24 Haziran’da demokratik bir ülkenin koşullarını yaratabilmek için, HDP’nin baraj altında bırakılmaması, Demirtaş’ın rehin tutulduğu cezaevinden serbest bırakılması için halkların demokrasinin programı olan demokratik cumhurbaşkanı şiarıyla kampanyamızı gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Seçim Günlüğü (23 Mayıs 2018)

‘SORUNUN KAYNAĞI ÇÖZÜM NOKTASI OLMAZ’

Halkevleri Eş Başkanı Nuri Günay, ekonomik yıkının sorumlusunun 16 yıldır iktidarda olanların olduğunu belirtti. İktidarın sorun yarattığını anlatan Günay, “Sorunun kaynağı asla çözüm noktası olamaz. Bu yüzden bu iktidar bu ülkenin başından gitmelidir. Mücadelemiz budur” dedi. HDP’nin Mecliste olmasının önemine değinen Günay, “AKP iktidarının Meclis çoğunluğunu sağlamamasının temel koşulu HDP’nin Mecliste yer alması. HDP’nin desteklenmesi demokratım diyenlerin görevi” dedi.

KÖZ Sözcüsü Şükrü Demir, seçimlerin fırsat olduğunu belirterek, “Ağırlık merkezinde HDP’nin yer aldığı grupların bağımsız blok olarak seçimlere girmesini mümkün ve zorunlu kılıyor. Demirtaş’ın olmadığı seçimin boykot edilmesinin altının çizilmesi şarttır. Kendini solda görenleri yaklaşan seçimlerde ana görevi Meclis seçiminde ezilenlerin taleplerinin güçlü temsiline katkıda bulunmaktır” diye konuştu.

‘GÜZEL GÜNLER İÇİN OYLAR HDP’YE VE DEMİRTAŞ’A’

Bir Adım Daha İnisiyatifi Hakan Öztürk, halkın iradesinin geçerli olması için HDP’nin Mecliste olması gerektiğini söyledi. Halkın siyasal süreçlere katılmasının engellendiğini anlatan Öztürk, “Bunu kırmak zorundayız. Parlamentoya girmek, cumhurbaşkanı seçimlerinde önemli bir hamle yapabilmek için elimizden geleni yapıyor olmak zorundayız... Baskıcı sürece karşı itirazlarımızı yükseltiyor birlik beraberlik içinde mücadele edeceğimizi ortaya koyuyoruz. Bizler umudun düşmanlarına karşı savaşan insanlarız. Güzel günler için HDP’ye Demirtaş’a oy verelim” şeklinde konuştu.

‘BARIŞ İÇİN DESTEKLEYECEĞİZ’

Kaldıraç Sözcüsü Hakan Dilmeç, Cumhur ve Millet ittifakının işçi, emekçi halkların mücadelesi açısından bir farklarının olmadığını ifade ederek, “Bunun karşısında ikinci blok var HDP ve Demirtaş şahsında burada olan güçlerden oluşturulan doğal ittifak. İşçi sınıfa yönelik saldırılara, baskılara, gözaltı ve tutuklamalara karşı özgürlük ve içerde ve dışarıdaki savaşa karşı barış bloğu. Bu blok bu topraklarda başka bir hayatın insanca ve onurumuzca yaşayabileceğimiz hayatın var olabileceği umudunu ortaya koyuyor. Emek, özgürlük ve barış için Demirtaş ve HDP’yi destekleyeceğiz.”

‘EMEKÇİLERİN ÜLKESİNİ KURMAK İÇİN’

TİP Parti Meclis Üyesi Gün Çağ Aydın, AKP’nin geriletilmesi için HDP’nin desteklenmesinin gerekli olduğunu belirterek, “Biz Demirtaş’ın bu süreçte özgürleştirmelisi, sonrasında HDP’nin Mecliste yer alabilmesi, üzerimizdeki saldırılan bertaraf edilmesi için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız” dedi.

‘ÜLKENİN GELECEĞİNİ DEĞİLTİRECEK GÜÇ BİZDE’

Fotoğraf: Cansu Pişkin/EVRENSEL

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, 24 Haziran’da Türkiye’nin nasıl bir rejimle yönetileceğini ve Meclisin nasıl oluşturacağının seçimi olacağını söyledi. Seçimdeki adaletsizliğe dikkat çeken Gürkan, Demirtaş’ın tutukluluğuna ve HDP’nin yönelik baskı ve engellemelere dikkat çekti. Kritik seçimde HDP’ye ve Demirtaş’a oy isteyeceklerini belirten . Gürkan nedeni de şöyle açıkladı: “Çünkü tek adam yönetimine giden yolun kesilmesi önemli. Cumhur İttifakının kazanması demek demokratik hak ve özgürlüklerin kırıntılarının ortadan kaldırılması anlamına gelecek, kazanması tarihsel süreç içinde oluşturulan demokratik birikimlerin tasfiyesi anlamına gelecektir, Bunların önün kesilmesi, Türkiye’de demokratikleşmeye kapı aralaması bakımından Demirtaş’ın güçlü destekle seçimden çıkması HDP’nin barajı aşarak seçimden çıkması önemlidir.” HDP’nin Meclise güçlü girmesi ve Demirtaş’ın güçlü destek almasının Türkiye’nin demokratikleşmesi, Kürt sorunun barışçıl çözümüne kapı aralaması bakımından önemli olduğunu söyleyen Gürkan “Sandığa gitmekle görevimiz bitmiyor. Sandık güvenliğinin sağlanması için de görevlerimiz var. Seçimleri Türkiye’nin demokratikleşmesi için rüzgar yarattığının farkındayız. Ülkenin geleceğini değiştirecek güç bizde” diye konuştu.

ERDOĞAN’IN HESABI 401’DİR BU HESABI BOZMANIN TEK YOLU HDP’DİR

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli AKP’nin 16 yıllık iktidarın Türkiye’de büyük tahribatlara yol açtığını belirtti. 16 yıllık tahribatı ortadan kaldırabilecek bir çalışmayı önlerine koyduklarını anlatan Temelli, “HDP’nin parlamentoda olması Türkiye halklarının, emekçilerinin parlamentoda olmasıdır. En güçlü hamle bu barajın yıkılması HDP’nin tüm farklılıklarıyla parlamentoda olmasından geçiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hesabı 401 vekil olduğunu belirten Temelli, “Bu hesabı bozmanın tek yolu HDP’nin parlamentoya girmesidir. Biz tüm yapılara bu çağrıyı yaptık. Gelin hep beraber parlamentoda olalım. Çünkü hakikatin sesi biziz. Geçmişimizi satanlardan geleceğimizi satanlardan hesap sormak için yan yanayız. Haklıyız, mutlaka kazanacağız. O yüzden de bir oy Selahattin Demirtaş’a bir oy HDP’ye” diye konuştu.

DEMİRTAŞ’IN TAHLİYE TALEBİNİN REDDİNE DÖNÜK İTİRAZ DA REDDEDİLDİ

HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş için yapılan tahliye talebinin reddedilmesine dair bulunulan itiraz da Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nce reddedildi.

HDP Hukuk Komisyonu, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebinin Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmesi kararına karşı 22 Mayıs’ta itirazda bulunmuştu.

Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, Twitter hesabından itiraz başvurusunun da reddedildiğini duyurdu. (ANKARA)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 15:57

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