Ankara'da barut fabrikasında patlama: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara Elmadağ'daki Makine Kimya Endüstrisi Kurumu barut fabrikasında patlama meydana geldi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Barut Fabrikası'nda patlama meydana geldi.

Yaralanan işçiler, Elmadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Barut üretim atölyesinde gerçekleştiği belirtilen patlamaya ilişkin Evrensel'e açıklama yapan Petrol-iş Ankara Şube Başkanı Şuayip Gül, bir kişinin yaşamını yitirirken 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Gül, daha sonra detaylı açıklama yapacaklarını söyledi.

MKE'ye ait yerleşkede daha önce de patlamalar meydana gelmişti.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Valisi Ercan Topaca da Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’na bağlı Elmadağ Barut Fabrikasında meydana gelen iş kazasında, 1 işçimiz vefat etmiş ve 4 işçimiz de yaralanmıştır. Yaralılar hastanelere sevk edilmiştir. Kazanın nedeni ile ilgili adli ve idari çalışma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 16:14

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