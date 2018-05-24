AKP seçim beyannamesi açıklandı

Erdoğan: Dijital Türkiye’nin zamanının geldiğine inanıyoruz.

24 Haziran'da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri öncesi AKP , Seçim Beyannamesi ve Ankara'da aday tanıtım toplantısı düzenlendi.

Seçim beyannamesi 360 sayfadan oluşuyor ve beyannamede 16 başlık buluyor.

Ankara Spor Salonunda gerçekleşen toplantının salonuna, “Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye”, “Vakit Türkiye Vakti” pankartları asıldı.

Ayrıca salonda Erdoğan'ın posterleri yer aldı.

Toplantıda konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

‘PARLAMENTODA GÜÇLÜ BİR GRUP KURMAMIZ GEREKİYOR’

“24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin üzerinde bir oranla kazanmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda parlamentoda da güçlü bir grup kurmamız gerekiyor. Bunun yolu milletimizle iyi bağlar kurmaktan geçiyor. Biz milletimizin huzuruna hiçbir zaman eli boş çıkmadık.

“Bugün sizlere ‘Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye’ başlıklı seçim beyannamemizi sunuyoruz. Değişim sürecinde geri kalanlar eskisinden çok daha fazla bedeller ödüyor. Yeni dönemin ayırt edici vasıflarından olan dijitalleşmeye özel bir yer ayırıyoruz. Yeni hükümet sistemiyle 2023 vizyonumuzu daha da güçlendirerek, kadınlarımızın söz sahibi olduğu bir ülkeye dönüştüreceğiz.”

‘DİJİTAL TÜRKİYE’NİN ZAMANININ GELDİĞİNE İNANIYORUZ’

“Tüm dünyada baş döndürücü bir dönüşüm yaşanıyor. Teknolojik dönüşüm yaşanırken, kültürel alanda bir değişim görülüyor. Değişim sürecinde geri kalanlar eskisinden daha fazla bedeller ödüyor. Biz dünyada oluşan şekilleri analiz ederek bir yol haritası ortaya koyuyoruz. Dijitalleşmeye özel bir önem veriyor, dijital Türkiye’nin zamanının geldiğine inanıyoruz. 2023 vizyonmuzu ortaya koymuştuk, yeni yönetim sistemi ile bunu daha da güçlendirerek, küresel dünyada daha söz sahibi olduğumuz bir hale çevireceğiz.”

‘KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANINI YÜZDE 40'IN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ’

Gelişmiş ülkelerin gıpta ile baktığı genç nüfusumuzu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Yeni başarı hikayeleri yazacağız. Kadınlarımızın kalkınma sürecine aktif katılımını destekleyeceğiz. Kadınların iş gücüne katılma oranını yüzde 40'ın üzerine çıkaracağız. Demokratik standardı yüksek, kalkınmış bir ülke yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz.

“AB başta olmak üzere farklı bölgesel yapılarla ekonomik ve siyasal ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz." (HABER MERKEZİ)

Erdoğan, AKP'nin seçim manifestosunu açıkladı

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 16:21

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