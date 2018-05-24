Patronlar önlem istedi!

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, 'Bir an önce ekonomimize duyulan güveni yeniden tesis etmemiz gerekiyor' dedi.

Ekonominin temelinde bozulma görüldüğünü söyleyen TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, “Bir an önce ekonomimize duyulan güveni yeniden tesis etmemiz gerekiyor, aksi halde ekonomimiz sert bir düzeltmeyle karşı karşıya kalacaktır” dedi.

TÜSİAD’ın 2018 yılı ilk Yüksek İstişare Konseyi Toplantısında konuşan Bilecik, ekonomi yönetiminin bıçak kemiğe dayanmadan önlem alması gerektiğini dile getirdi.

Güven veren yeni bir ekonomi anlayışına ihtiyaç olduğunu söyleyen Bilecik, “Sorunları zora girdikten sonra çözmeye çalışırsanız çok daha büyük sonuçlara katlanmak zorunda kalırsanız” uyarısında bulundu.

Yüksek büyüme ile ekonominin tekerlerinin hızlı döndüğünü ancak yüksek cari açık ve enflasyon ile patinaj yaptıklarını vurgulayan Bilecik, “Şu anda yaşadığımız durum budur. Ekonomide mucizeler yoktur, gerçekler vardır, hakikati istediğiniz gibi eğip bükemezsiniz. Ekonominin temelinde bir süredir bozulma görülüyor. Bir an önce ekonomimize duyulan güveni yeniden tesis etmemiz gerekiyor, aksi halde ekonomimiz sert bir düzeltmeyle karşı karşıya kalacaktır” diye konuştu.

REFORM İSTEDİ

MB’nin önceki gün faizleri yükselterek dolara yaptığı müdahalenin bir nebze rahatlık sağlayacağını söyleyen Bilecik, önemli olanın bundan sonraki süreç olduğunu ve reformlara hız verilmesi gerektiğini ifade etti.

Hukuk devletinin her şeyin üzerinde olması gerektiğini dile getiren Bilecik, bunun çağdaş bir devletin olmazsa olmazı olduğunu söyledi. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 15:18

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