İzmir Büyükşehir Belediyesine ait şirketlerden biri olan İZBETON'da grev kararı asıldı. Anlaşma sağlanamazsa 850 işçi greve çıkacak.

İzmir Büyükşehir'e ait şirketler ile Belediye İş İzmir Şubeleri arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlamaması üzerine grev kararları asılmaya başlandı. Büyükşehirin yüzde 8'lik zam dayatmasını kabul etmeyen İZBETON'da örgütlü Belediye İş İzmir 3 Nolu Şube grev kararı astı.

SENDİKANIN ZAM TALEBİ YÜZDE 15

Büyükşehirin asfaltlama, kaldırım çalışmaları ve moloz dökme sahaları gibi birçok alanda işlerini yürüten İZBETON'da 850'ye yakın işçi çalışıyor. Grev kararının asılması ile birlikte 60 günlük süreç başladı. Önümüzdeki günlerde yapılacak grev oylamasından büyük oranda greve evet çıkması bekleniyor. Sendikanın zam talebi yüze 15.

Grev kararı bugün Bornova Kemalpaşa yolundaki şantiye alanına işçilerin katılımı ike asıldı. Grev kararı asımına diğer şubelerden yöneticiler de katıldı.

Basın metnini okuyan Şube Başkanı Murat Karakuş "Aylardır, uzlaşma umuduyla, sabırla bekledik. Ancak her seferinde Büyükşehir yönetiminin ısrarları sözleşmeyi tıkadı. Değerli dostlar, Toplu sözleşmemizi seçim dönemine denk getirmedik. Toplu sözleşme sürecinıiz başladığında, erken genel seçim gündemde değildi. Bu sözleşme aylar öncesinde bitebilirdi. Ancak, Büyükşehir yönetiminin uzlaşmaz tavrı, bizi bugünlere getirdi" dedi.

Yüzde sekizlik zam oranının kabul edilemez olduğunu ifade eden Karakuş şunları söyledi "Mayıs'ta ÜFE-TÜFE ortalaması %13.21 iken, emekçinin gerçek enflasyon %20-25'lerderken, döviz artış rekorları kırarken, sizin önerdiğiniz %8'lik ücret artışı, dövizle, enflasyon artışıyla eridi gitti" dedik. "Bizi greve zorlamayın, bu yol çıkmazdır. Kavganın kazanın' olmaz" dedik. Ancak, Büyükşehir yetkilileri, %8'lik ücretten, bazı işyerlerimizin kapsam dışına çıkarılması israrından vazgeçmedi. Görüşmelerde tek bir madde bile geçemedik. Evet; bizi greve, eyleme sokağa siz zorladınız Aziz Başkan.”

‘CEBİMİZDE ERİMEMİŞ BİR ÜCRET İSTİYORUZ’

Emeklerinin karşılığını istediklerini belirten Karakuş “Bizler açgözlü değiliz, bizler nankör değiliz bizler işçiyiz, emekçiyiz. Biz hakkımızı, alın terimizin, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Bizler, 4 kişilik ailenin insan gibi yaşaması için yetecek bir ücret istiyoruz... Enflasyonun, doların avronun bu noktalara gelmesinin sorumlusu biz emekçiler değiliz. Ancak bunların faturası biz emekçilere ödetilmek isteniyor. Bizler, geçinebileceğimiz, cebimize girmeden erimemiş bir ücret istiyoruz" dedi.

Asılanın sadece İZBETON'un grev kararı olmadığının altını çizen Karakuş sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu grev kararı, Büyükşehir'in, İZSU'nun, ESHOT'un, İZULAŞ'ın, İZBELKOM'un grev kararıdır. Bu grev kararı tüm belediye emekçilerinin ortak grev kararıdır. Değerli dostlar, Bizler burada olmak yerine, Konak meydanında binlerce işçiyle memurla, davul zurna eşliğinde Aziz Başkan'la halay çekerek sözleşme imzalamak için çok çaba harcadık. Olmadı. Ancak hala da, çaba harcamaya devam ediyoruz. Bu çabamıza grev uygulama kararı alıncaya kadar devam edeceğiz Tüm bu çabamıza rağmen sorun çözulmezse, Izmir halkının yaşayacağı muhtemel mağduriyetlerin sorumluluğu, sadece ve sadece Sayın Aziz Kocaoğlu'na ait olacaktır. Değerli dostlar, Değerli basın mensupları, Bizi meydanlara çıkaranlara, grevi tek çare olarak gösterenlere geçmişte demokratik haklarımızı kullanarak nasıl cevap vermişsek bugün de gereken cevabı vereceğiz.”

Grev kararının asılmasının ardından işçiler halaylar çekti.

Büyükşehir ve İZULAŞ'taki işçilerin toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken grev yasağı kapsamında olan İZSU ve İZBELKOM'da tıkanan toplu sözleşmeler Yüksek Hakem Kuruluna gitti. (İzmirEVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 15:25

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