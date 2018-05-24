Buğdayda verim yüzde 50 düştü

Manisa'da buğday hasat sezonu başlarken bu yıl nisan yağmurlarının beklenen düzeyde olmaması ve hava sıcaklıklarındaki artış verimi yüzde 50 düşürdü.

Kurak geçen yılın ardından istediği fiyatı da bulamayan üreticiler, maliyetleri karşılamanın derdine düştü. Biçerdöverlerle buğday hasadının yapılmaya başlandığını belirten Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, “Üreticimiz yüzde 40, yüzde 50 verim kaybı yaşadığını söylüyor. Nisan ayındaki sıcaklar nedeniyle buğdaylar cansız kaldı. Hava şartlarından dolayı çiftçimiz mağdur durumda” dedi. Rekoltenin iyi olmaması nedeniyle çiftçiye ton başına özel sektörde 910 lira gibi bir fiyat verildiğini dile getiren Altındağ, “Kalite kaybından dolayı üretici buğdayı Toprak Mahsulleri Ofisine götürse bile fiyat kıracaklar. Üretici her iki taraftan mağduriyet yaşayacak. TMO’da fiyatlar kaliteye göre belirleniyor. Çiftçi gerçekten zor durumda” diye konuştu.

ÜRETİCİ DESTEK BEKLİYOR

2017 yılında buğdayın ton fiyatının 940 lira olduğunu ifade eden Altındağ, “Toprak Mahsulleri Ofisinin alım fiyatı çiftçiler tarafından olumlu karşılanmadı. Geçen sene maliyetlerin çok yüksek olmasından dolayı bu fiyat bizi kurtarmıyor. Bakanlıktan ve yetkililerden bu açığımızı kapatmak için yüksek prim desteği istiyoruz. Çiftçi gerçekten zor bir yıl geçirdi. Mazot ve gübre fiyatlarında da yüzde 50’nin üzerinde zam olması bizim belimizi büktü. Buğdayın ton fiyatı 1050 liraya yükseldi, ancak maliyetler nedeniyle bu artış çiftçinin açığını kapatmıyor. En az ton fiyatı 1200 lira civarında olmalıydı” dedi.

SAMAN FİYATLARINI DA ETKİLER

Buğdayda verim kaybı olduğunu dile getiren Altındağ, “Buğdaylarda boy yok. Onun için saman da çıkmayacak. Yağışların dengesizliğinden verim kaybı çok yüksek oldu. Başak boyları çok kısa. Nisan yağmurlarının zamanında yağmamasından dolayı başaklar büyüyemedi. Saman fiyatları da etkilenir ve saman sıkıntısı da yaşanabilir” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 15:00

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