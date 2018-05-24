Ahmet Maranki: Seçimde aksi olursa gömdüklerimizi çıkarırız

Akit TV ekranına çıkan Prof. Dr. Ahmet Maranki’den skandal sözler: Belgrad Ormanı'nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa.

Akit TV ekranına çıkan Prof. Dr. Ahmet Maranki’den skandal sözler: Belgrad Ormanı'nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık.

Akit TV ekranlarında yayınlanan “Bilgi Savaşları” isimli programa katılan Prof. Dr. Ahmet Maranki, 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala canlı yayında sakandal ifadeler kullandı. Maranki , seçimlerin bekledikleri sonuca ulaşmaması durumunda "Belgrad Ormanı'na gömdüklerini çıkararak savaşacakları" tehdidini savurdu.

İşte Maranki 'nin skandal sözleri:

"Bu spekülasyonlar tamamen sunidir. Biz onun için her doğruyu her yerde söylemeyeceğiz. Kan ağlıyor içimiz. Ama bizim şayet aksi olursa gidecek hiçbir yerimiz yok. Ben onun için, umudum Kaf Dağı'nın arkası 25 Haziran'dır. Olmadı zaten, o zaman artık Belgrad Ormanı'nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık, 'Bismillahirrahmanirrahim' diyeceğiz..."

TEPKİ YAĞDI

Maranki'nin bu sözleri sosyal medyada da büyük tepki çekti. Kullancılari bu sözler nedeniyle savcıları göreve çağırdı.

Maranki'nin Akit'teki köşesinde yazdığı Payitaht, Diriliş gibi dizilerin aralarında ped ve gazlı içecek reklamlarının gösterilmesinin 'ahlaki çöküntüye' sebep olduğu iddiası da tepki çekmişti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 14:45

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