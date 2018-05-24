CHP'nin seçim sloganı ve logosu belli oldu

CHP, 'Millet için geliyoruz' sloganını kullanacak, 'Artık Tamam' sözü de logo olacak.

CHP, 24 Haziran’da yapılacak seçim için kullanacağı slogan ve logosunu belirledi.

CHP , seçim döneminde 'millet ittifakına' da vurgu yaparak, “Millet için geliyoruz!” sloganını kullanacak.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir konuşmasında “Millet ‘tamam’ derse kenara çekiliriz” sözlerinin ardından başlatılan kampanyaya atıfla “Artık Tamam” sözü de logo olarak kullanılacak.

CHP ambleminin altında “EVET” yazısı da görsel olarak afişleri süsleyecek. (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (24 Mayıs 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 14:22

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