Muharrem İnce Cerrahpaşa'yı ziyaret etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, öğrenci sayısının fazlalığı gerekçe gösterilerek bölünme kararı alınan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaret etti. Ziyarete CHP İstanbul İl Örgütü, DİSK bağlı Genel İş, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, Barış Yarkadaş, Gülay Yedekçi, Gürsel Tekin katıldı. Dekanlık önünde öğrencilere seslenen İnce, "Demokratik, özgür, konuşan üniversiteleri yeniden kuracağız" dedi.

Öğrenciler "Okulumuzla birleşeceğimize İnceden inanmaya başladık","Cerrahpaşa inceldiği yerden kopmasın", "Tarihi yok etme" dövizleri taşıyarak "Cerrahpaşa bizimdir bizim kalacak", "Cerahpasa evimiz hiçbir yere gitmeyiz", "Susma haykır bölünmeye hayır", "Üniversiteler bizimdir bizim kalacak", "Direne direne kazanacağız", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "İÜ bütündür parçalanamaz", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attı.

Seçim Günlüğü (24 Mayıs 2018)

İnce ilk başta dekanlığı gelerek dekanla kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra dekanlık önünde öğrencilere seslenen İnce, "Cerrahpaşa tarihtir. Cerrahpaşa şifadır. Milleti, gönülleri böldüler. Şimdi üniversiteleri de bölüyorlar. Biz gönülleri de, üniversiteleri de birleştireceğiz. Newyork Üniversitesi 300 bin öğrencisi var, İstanbul Üniversitesinde yüz on bin öğrenci var. 300 bin öğrencili Newyork üniversitesi bölünmüyor. Yüz on bin öğrencisi olan İstanbul Üniversitesi bölünüyor. Hem Cerrahpaşa hem İstanbul Üniversitesi hem de Türkiye kaybediyor" dedi.

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

'İLK İŞİMİZ CERRAHPAŞANIN BİRLEŞTİRİLMESİ'

İnce sözlerine şöyle devam etti: "Hayatında bir gün dahi kampüste, kantinde oturmuş kantinde ders çalışmış üniversite arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmiş birisi üniversiteleri bölmez. 24 Haziran da Allahın izni milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumuz da Büyük Millet Meclisine gelecek ilk kanun teklifi Cerrahpaşanın birleştirilmesi. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığında rektör atamalarını cumhurbaşkanı tarafından yapılmayacaktır. Nasıl Milletvekili seçiliyorsa, üniversitedeki hocalarımıza bu hakkı geri vereceğiz. Rektör seçiminde hocalar oy kullanacak, öğrenci temsilcileri de oy kullanacak."

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

'SUSAN BİR ÜNİVERSİTE KABUL EDİLEMEZ'

"Demokratik, özgür, konuşan üniversiteleri yeniden kuracağız" diyen İnce, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu balkona çıkıp 'Cerrahpaşa at nalı biçiminde denize kadar ilerlemelidir' diyor. Atatürk'ün bu sözünü emir kabul ediyorum ve yapacağım. Hayallerimden birisi bir Üniversiteye Cumhurbaşkanı olarak gittiğimde olaki yanlış bir şey yaptık gençlerin beni protesto etmesi lazım. Bana karşı çıkmaları lazım. 3 kesimden istiyorum bunu. Bir gençler herkesten önce tehlikeyi fark etmeli ve ses çıkarmalı. İki bilim insanları siz susmamalısınız. Susan bir üniversite kabul edilemez. Herkes sustu. Türkiye'de üniversiteler yüksek lise gibi oldu. Gençler, bilim insanları ve sanatçılar siz susarsanız Türkiye susar. Cerrrahpaşa'dan onlarca öğrencim doktor oldu. Size fizik anlatmayacağım ama Cumhurbaşkanı olarak meydanlarda gelecek anlatacağım uzay madenciliğini anlatacağım. Ufkunuzu gelecek yüzyıla dikmeniz gerektiğini meydanlarda tezek demeden gelecek demek için. Gençler evlatlarım kardeşlerim öğrencilerim ben size güveniyorum bunu birlikte başaracağız. Diyorum ki umutlarınızı yitirmeyin tazeleyin yeşertin. Gelecek bizimdir kazanacağız" diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 14:08

www.evrensel.net