İbrahim Kalın’dan bedelli askerlik açıklaması: Şartlara göre bakılır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: operasyonlar sürerken, terörle mücadele belli bir noktaya gelmişken; Bedelli gündemimizde yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın , 'bedelli askerlik' ile ilgili soruya yanıt verdi. Kalın, Best FM'de katıldığı programda, "Bedelli Askerlik gündemimizde yok. Önümüzdeki süreçte, şartlara göre bakılır. Ancak operasyonlar sürerken, terörle mücadele belli bir noktaya gelmişken; bedelli gündemimizde yok." diye konuştu.

YILDIRIM, 'BAKIŞ AÇIMIZ MÜSPET' DEMİŞTİ

Başbakan Yıldırım katıldığı bir televizyon yayınında bedelli askerliğe bakış açısının olumlu olduğunu belirterek, "Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Bedelli askerliğe bakış açımız müspet." ifadelerini kullanmıştı.

Binali Yıldırım’dan bedelli askerlik sinyali: Dikkate alınması gerekir

ERDOĞAN 'GÜNDEMİMİZDE DEĞİL' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Hele gele bir tarafta Afrin bir tarafta Fırat Kalkanı varken, bu şehitlerimize özellikle gazilerimize saygısızlık olur. Bu işlerin istismarını yapanlar da çok çok fazla. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır, atılması gereken adım varsa bu adımlar atılır. Ama şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil.’’ demişti. (HABER MERKEZİ)

AKP'den Başbakan'a tekzip: Bedelli askerlik gündemde yok

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 14:20

www.evrensel.net