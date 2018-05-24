Kulp Davası’nda zamanaşımı ve beraat istemi!

Kulp'ta 1993 yılında 11 köylünün gözaltında kaybedilmesiyle ilgili davada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar hakkında berrat talebinde bulundu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, 8-25 Ekim 1993 tarihlerinde gözaltına alınan 11 köylünün kaybedilmesiyle ilgili açılan ve kamuoyunda ‘Kulp Davası’ olarak bilinen dönemin Bolu Dağ Komando Tugayı Komutanı Yavuz Ertürk’ün yargılandığı davanın 17’nci duruşması, Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savcı Yavuz, açıkladığı mütalaasında sanık Ertürk hakkında 765 sayılı TCK'nin 313/1-4 maddeleri doğrultusunda yapılan “cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak” suçlamasının zamanaşımı süresi dolduğu gerekçesiyle düşürülmesi gerektiğini söyledi. Savcı, Ertürk’ün diğer suçlardan da beraatını talep etti.

‘MÜTAALA CEZASIZLIĞA ÇANAK TUTUYOR’

Savcının açıkladığı mütaalaya karşı söz alan müşteki avukatlardan Nilay Nayman, Meclis Araştıran Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, dava konusu olayın Yuvuz Ertürk komutasındaki Bolu Dağ Komando Taburu’nun operasyonu sonucunda gerçekleştiğinin yer aldığını hatırlattı. Müşteki avukatlardan Muhammet Neşet Giresun da söz alarak davanın 1990’lı yıllarda Güneydoğu bölgesinde yaşanan en ağır insan hakkı ihlallerinden birini konu alan davalardan biri olduğunu, bu nedenle davanın önemi dikkate alındığında Türkiye’deki yaygın ve sistematik cezasızlık politikasına çanak tutan bu mütalaayı kabul etmediklerini ifade etti. Avukatlar Ertürk’ün tutuklanması gerektiğini ifade etti. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme sanık Yavuz Ertürk’ün tutuklanmasına dönük yapılan talebi reddedip, açıklanan mütalaaya karşı avukatlara ek süre verilmesine hükmetti. Duruşma 19 Eylül’e ertelendi. (Ankara/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 13:38

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