İsveç’te ‘rıza yoksa tecavüz var’ diyen yasa kabul edildi

İsveç'te her türlü cinsel ilişkinin ceza kapsamına alınmasına öngören tasarı parlamentoda kabul edildi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç Hükümeti’nin parlamentoya sunduğu, “sözlü ve fiziki rıza olmadıkça” her türlü cinsel ilişkinin ceza kapsamına alınmasına öngören tasarı parlamentoda yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

Yasa, “sözlü veya aktif olarak cinsel ilişkiye hazır olduğunu göstermeyen kişilerle cinsel ilişkiye girilmesi”ni yasaklıyor. Cinsel ilişkinin “tecavüz” olarak kabul edilmesi için şüphelinin tehdit ve şiddete başvurması veya çaresiz durumdaki biriyle ilişkiye girmesi gibi kıstaslar aranmıyor.

Yasa iki yeni suç; dikkatsiz tecavüz ve dikkatsiz cinsel saldırı tanımı yapıyor. Dikkatsizlik diğer kişinin cinsel ilişkiye gönüllü olarak katılmaması anlamını taşıyor. Dikkatsizlik suçunda kasıt olup olmaması durumu değiştirmiyor. Bu suçları işleyenler 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

DİĞER CEZALAR DA ARTIRILIYOR

Ağır tecavüz ve çocuklara ağır tecavüz suçu işleyenlere verilecek cezanın alt sınırı 4 yıldan 5 yıla çıkarılıyor. Yaşı küçük olan çocuklarla cinsel ilişkiye girenlere verilen ceza artırılıyor.

Şüphelinin ‘yaşından daha büyük gösteriyordu’ gibi gerekçelerle savunma yapması zorlaştırılıyor. Cinsel suçlarla ilgili soruşturma açılır açılmaz mağdura derhal bir yardımcı atanıyor.

Parlamentodaki tüm siyasi partiler, tasarının yasalaşması için oy kullandı. Parlamento, hükümete tecavüz suçlarına verilen asgari cezanın 2 yıldan 3 yıla çıkarılması için tasarı hazırlaması görevini verdi.

Tecavüzcülere verilen cezaların artırılması talebi #Metoo kampanyasına katılan kadınlar tarafından gündeme getirilmişti.

Geçtiğimiz yıl cinsel tacisin teşhir edildiği #MeToo kampanyası kapsamında kadınların Stockholm’de düzenlediği bir gösteriye katılan Eşitlik Bakanı Åsa Regner, Hükümetin ‘Rıza Yasası’nı 2018 yılı içinde parlamentoya getireceği sözünü vermişti.

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 13:13

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