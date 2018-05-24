İstanbul Müzik Festivali başladı!

46. İstanbul Müzik Festivali, 23 Mayıs akşamı Ödüllü Piyanist Yekwon Sunwoo ile Sascha Goetzel yönetimindeki BİFO’nun konseriyle başladı.

Özlem ERTAN

İstanbul

Klasik müzik dinleyicilerinin heyecanla beklediği günlerdeyiz. Aralarında Joyce Di Donato, Mischa Maisky, Diana Damrau ve Daniil Trifonov’un da olduğu klasik müzik dünyasının sevilen isimleri, 12 Haziran’a kadar sürecek 46. İstanbul Müzik Festivali kapsamında İstanbul’un tarihi mekanları ile konser salonlarında sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festivali, her sene olduğu gibi bu yıl da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) açtı. Şef Sascha Goetzel yönetimindeki BİFO, hem Çaykovski’nin 1812 adlı eserini seslendirdi hem de başarılı Piyanist Yekwon Sunwoo’ya Rahmaninov’un 3. Piyano Konçertosu’nda eşlik etti.

Lütfi Kırdar Salonu’nda düzenlenen açılış töreninde öncelikle festivale katkıda bulunanlara plaket verildi. Bunu, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın açılış konuşması izledi. Ardından ise Opera Sanatçısı ve Rejisörü Yekta Kara, 46. İstanbul Müzik Festivali’nin Onur Ödülü’nü almak üzere sahneye çıktı.

Fotoğraf: Evrensel

OPERAYLA DOLU BİR HAYAT

Yekta Kara, sadece solist ve rejisör olarak değil, yaptığı televizyon programları ve makaleleriyle de opera sanatına katkıda bulundu. 1990’lı yıllarda TRT’de Cahit Şaher’le birlikte hazırlayıp sunduğu “Bir Ateştir Opera” programı bu sanatın tanınmasında, yaygınlaşmasında etkili oldu. Pek çoğumuz operanın sanılanın aksine anlaşılması zor bir sanat olmadığını, insana dair her duyguyu, eylemi barındırdığını, opera eserlerinin yaratıldıkları dönemin siyasi ve toplumsal atmosferini yansıttığını bu sayede öğrendik.

Yekta Kara rejisör olarak da özgün, yaratıcı işlere imza attı ve atmaya devam ediyor. Sadece Türkiye’de değil, aralarında Almanya, Fransa, ABD, Meksika ve Bulgaristan’ın da bulunduğu ülkelerde konuk rejisör olarak bulundu. 1996’da İtalya Cumhuriyeti Şövalye Nişanı’yla onurlandırıldı. Devlet Sanatçısı unvanı da bulunan Kara, aynı zamanda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Başrejisörü ve Uluslararası İstanbul Opera Festivali Sanat Yönetmeni.

Sanatseverlerin alkışları eşliğinde sahneye çıkan sanatçı, İstanbul Müzik Festivali’nin 46 yıldır devam etmesinin gerek sanatseverlerin gerekse sanatçıların yetişmesi, gelişmesi için ne kadar önemli olduğuna değindi.

ETKİLEYİCİ BİR YORUM

46. İstanbul Müzik Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Usta Çellist Mischa Maisky’nin oldu. Sanatçıya ödülü 2 Haziran’da Aya İrini’de vereceği konserden önce takdim edilecek. Festivalin açılış konserinde ise üst üste aldığı ödüllerle klasik müzik dünyasının tanınmış piyanistleri arasına katılan Güney Koreli Yekwon Sunwoo, Sergei Rahmaninov’un 3. Piyano Konçertosu’nu seslendirdi. Sunwoo’nun, teknik anlamda piyano repertuvarının en zor yapıtlarından biri olan Rahmaninov’un 3. Piyano Konçertosu’ndaki icrası özgün ve tutku doluydu.

Avrupa’nın en önemli orkestraları arasına giren BİFO’dan da söz etmek gerek. Zira BİFO özellikle Pyotr İlyiç Çaykovski’nin 1812 Uvertürü’nde harikaydı. Savaşın ve yıkımın sesleri birbirleriyle çarpışarak yükselirken orkestranın yorumuna hayran olmamak mümkün değildi.

AİLE BAĞLARI VE USTA SANATÇILAR

Bu yıl “Aile Bağları” teması etrafında şekillenen İstanbul Müzik Festivali’nde son derece önemli sanatçılar ve konserler var. ABD’li Mezzosoprano Joyce DiDonato’nun 1 Haziran’da, Çellist Mischa Maisky’nin ise 2 Haziran’da Aya İrini’de vereceği konserler kaçırılmamalı. Tabii Soprano Diana Damrau ile eşi Basbariton Nicolas Testé’nin 7 Haziran akşamı Lütfi Kırdar’da vereceği konser de…

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 12:43

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