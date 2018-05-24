Haber Sen: Bu gidişata dur diyelim

Haber Sen 6 No’lu Şube, PTT’ye KPSS şartı olmadan yapılacak personel alımlarına ve çalışma koşullarını zorluğuna tepki gösterdi.

Haber Sen 6 No’lu Şube, Basmane PTT önünde bir araya gelerek PTT’ye KPSS şartı olmadan yapılacak personel alımlarına ve çalışma koşullarını zorluğuna tepki gösterdi. Haber Sen 6 No’lu Şube Başkanı Ali Yılbaşı, “PTT de çalışan tüm emekçiler kadroya alınarak iş güvencesi sağlanmalıdır. Emekçiler arasındaki bu eşitsiz durum bazı yöneticilerinde tehditkar davranışlarını arttırmaktadır. Taşeron işçilerinin iş güvencesi olmadığından işten atmakla tehdit eden yönetici, idari hizmet sözleşmeli (İHS) çalışanı yerinden alırım performansın düşer diyerek tehdit etmektedir. Ayrıca cumartesi çalışma zorunluluğunun kaldırılması ve isteğe bağlı yapılması gerekmektedir. 6. gün çalışma zorunluluğu olan bölgelerde net günlük ücretimiz üzerinden yüzde 50 fazlası hesaplanarak fazla çalışma ücretleri ödenmelidir” dedi.

‘ADALETLİ VERGİ ALIMI YASA İLE GÜVENCE ALTINA ALINMALI’

Artan iş yükünü karşılamak için masa başında değil çalışma alanlarında sendika temsilcileriyle birlikte norm kadronun belirlenmesini isteyen Yılbaşı, “Gelir Vergisinden kaynaklı vergi dilimine giren PTT çalışanının ücretleri, mart ayından başlamak üzere kademeli olarak düşmektedir. Aralık ayına gelindiğinde maaş farkının 1000 lirayı bulduğu ve verilen zamların katbekat fazlası alındığı vergi adaletsizliğinin açık göstergesidir. Vergi dilimleri günümüz koşullarına göre tekrar düzenlenerek sabitlenmeli ve adaletli bir vergi alınması yasa ile güvence altına alınmalıdır” dedi.

‘PTT HALKINDIR’

AKP iktidarının OHAL’le birlikte ve KHKler ile ülkeyi yönetmeye çalıştığını söyleyen Yılbaşı, “Siyasal iktidar 696 sayılı KHK ile PTT’yi de dizayn etmeye çalışmaktadır. Tüm personel hareketliliğini Genel Kurul kararına bağlayan, KPSS’yi kaldırarak mülakatı yasalaştıran, liyakati terk eden, adam kayırmacılığın ve torpilin önünü açan bu ve benzeri değişikliklerin yer aldığı KHK derhal iptal edilmelidir” dedi. Yılbaşı, PTT emekçilerini Haber-Sen’e üye olarak bu gidişata dur demeye çağırdı. Açıklamanın ardından taleplerinin yazılı olduğu dilekçeler, Başbakan Binali Yıldırım’a gönderildi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 12:37

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