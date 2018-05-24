Kadın cinayetine ağırlaştırılmış müebbet istendi

Bursa'da eski eşi Fatma Açıkgöz’ü takip edip, yolda yürürken, öldüren Tahsin Taner Açıkgöz'e ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.

Bursa'da, boşanma davası açtıktan sonra kendisinden ayrı yaşayan eşi Fatma Açıkgöz’ü takip edip, yolda yürürken, öldüren Tahsin Taner Açıkgöz’ün, 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Karar aşamasına gelinen yargılamada cumhuriyet savcısı, eşinin kimlerle konuştuğunu öğrenmek için eve çocukları aracılığıyla cihaz yerleştirdiğini itiraf eden Açıkgöz’ün, ‘Yakın akrabasını planlayarak öldürmek’ suçundan ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Boşanma davası açtıktan sonra 3 çocuğuyla ayrı evde yaşamaya başlayan Fatma Açıkgöz, kendisini tehdit eden eşini şikayet ederek koruma kararı aldırmıştı. Davada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, zanlının güvenlik kamerası kayıtlarından da anlaşılacağı gibi Fatma Açıkgöz’ü planlayarak, öldürdüğünü söyleyerek, ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme, karar vermek üzere duruşmayı eylül ayına erteledi. (Bursa/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 12:32

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