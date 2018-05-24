İktidar medyasında dolar: Masonlar, dış güçler, FETÖ...

Gazetelerin birinci sayfalarında döviz kurunun rekor kırması manşetlere taşındı.

İktidar medyası, birinci sayfalarına ‘senaryo’ manşetlerini taşırken, bir grup gazetede ise iktidarın duvara toslamak üzere olduğu yorumlarını başlıklara taşıdı. Sadece iki gazete ekonomide yaşanan gelişmelerin emekçilerin yaşamına etkisini manşetinde gördü.

SENARYO, MASON, DIŞ GÜÇLER...

Yeni Şafak gazetesi, “FETÖ’nün patronları Masonlar saldırıda” başlığını manşetine taşıyarak dış güçler senaryosuna sarıldı. Haberin spotunda, “Amaç, 24 Haziran öncesi dolar üzerinden kriz çıkarıp ekonomik darbe yapmak” ifadesine yer verildi. Haberde, kimler olduğuna dair isim verilmese de uzmanların bunun bir darbe senaryosu olduğunu söyledikleri iddia edildi.

Star gazetesi de “Seçime dolar operasyonu” başlıklı haberinde, “Türkiye’ye Gezi kalkışması, 17 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri ile diz çöktüremeyen güçler, 24 Haziran seçimleri öncesi dolar üzerinden ekonomik operasyona girişti” iddiası dile getirildi.

Sabah gazetesinin manşetinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Üstesinden geliriz, istikrarı koruruz” sözleri başlığa taşındı. Haberin spotunda, “Serbest piyasa ekonomisi uyguluyoruz. Üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntı yok” ifadesine yer verildi.

DÖRT GAZETE TEK BAŞLIK

Hürriyet ve Posta gazeteleri, Erdoğan’ın akşam saatlerinde yaptığı konuşmayı birinci sayfalarına taşırken, Vatan ve Milliyet merkez bankasının faiz arttırma kararını öne çıkardı.

Demirören grubuna ait dört gazetede de dolardaki artış değil, Merkez Bankası müdahalesi sonrasında doların bir miktar geri çekilmesi başlıklarda yer buldu. Hürriyet “Merkez faiz arttırdı, döviz geriledi” başlığı atarken, Milliyet “Merkez’den hamle”, Vatan “Merkez dur dedi” manşetleriyle çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını manşetine “Yerli para çağrısı” şeklinde taşıyan Posta’da ise, “Dövizin artışını merkezi müdahale düşürdü” flaşı yer aldı.

Karar gazetesi ise Merkez Bankasının faiz hamlesine eleştirel yaklaştı. Karar, manşetinden “Neden beklediniz?” diye sordu. Altbaşlıkta ise “Bugğne kadar açıklamalarla yetinen sorumlular, kritik sınır aşılınca hamle yaptı. Ekonomi uzmanlarının ‘faiz yükseltilmeli’ uyarılarına aylarca direnen Merkez Bankası en sert faiz arttırımına gitti. Kur sabahki seviyeye geriledi” ifadeleri yer aldı.

DUVARA ÇARPACAKLAR...

Ekonomik gelişmelere eleştirel yaklaşan gazetelerde ise başka bir tablo tarif edildi. Cumhuriyet “Ekonomik kâbus” manşetiyle çıktı. Manşet altında ise CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin “Duvara çarpacaklar” yorumu başlığa taşındı. Sözcü gazetesi de Cumhuriyet’le benzer bir başlığı manşetine taşıdı: “Ekonomi batıyor, kamyon duvara toslamak üzere...” Haberde, Akşener ve İnce’nin ekonomik kriz uyarısı yaparak iktidara ateş püskürdükleri kaydedildi.

Günün dikkat çeken manşetlerinden biri de Milli Gazete’den geldi. Gazete, döviz kurundaki şok dalga için “Dükkan kapandı” başlığını attı. Haberde, “Dövizin kalbi durdu. Kurdaki tarihte görülmemiş artış sonrası Tahtakale’deki döviz alım satım büroları tabelaları kapatıp satışı durdurdu” denildi.

EMEKÇİLERİN HAYATINA YANSIMASI

Ekonomi gündeminin emekçilerin hayatına yansıması ise sadece Birgün ve Evrensel’in manşetinde yer bulabildi. Evrensel, “Kur yangınının diğer yüzü: işsizlik ve yoksulluk” Birgün ise “AKP’liler dalga geçiyor, olan halkın cebine oluyor” manşetiyle çıktı. Türk lirasının değer kaybettiğine vurgu yapan Birgün, altbaşlığında da “Hükümet yetkilileri halen işin şakasında gözüküyor. Oysa değer kaybı halkın gündelik yaşamına doğrudan yansıyacak” ifadelerine yer verdi. (MEDYA SERVİSİ)

MB müdahalesiyle düşen dolar, yeniden yükselişe geçti (24 Mayıs 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 12:25

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