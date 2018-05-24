Delphi İzmir kapanıyor mu?

Delphi'nin (Aptiv) İzmir'deki fabrikasının kapanıp kapanmayacağı belirsizliğini koruyor. İşçiler içerideki tartışmaları aktardı.

Metehan UD

İzmir

Çalışan sayısının 3 binlerden binlere kadar düştüğü ve üretimin azaldığı Delphi'nin (Aptiv) İzmir'deki fabrikasının kapanıp kapanmayacağı belirsizliğini koruyor. İşçiler yeni siparişlerin gelmediği fabrikanın yakında kapanacağını söylerken fabrika yönetimi bilgi vermekten kaçındı.

Dün sosyal medyada yapılan bir paylaşım üzerine ismi Aptiv olarak değişen “Delphi'nin İstanbul'daki fabrikasından sonra İzmir'deki fabrikası da kapatılıyor mu?” sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. Gaziemir Ege Serbest Bölge'de faaliyet gösteren Aptiv isimli Amerikan fon şirketine satılan otomobil elektrik aksamı üreten Delphi'deki son durumu işçilerle ve fabrikada yetkili Türk Metal Sendikası'nın şube başkanı ile konuştuk.

2 yıldır fabrikanın kapatılarak yurt dışına taşınacağını yönünde söylentiler olduğunu belirten işçiler fabrika yöneticilerinin bu konuda açıklama yapmadığını belirtti. İzmir'deki yöneticilerin konuyla ilgili net bir bilgi sahibi olmadığını ifade eden işçiler genel merkezin kararının gizli tutulduğunu dile getirdiler.

İşçiler kapatmaya gerekçe olarak hem Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik kriz ile birlikte şirket genel merkezinin hibrit tipi üretimine geçmek istediğini belirtti. Fabrikada hibrit üretimiyle ilgili kısmın kapatıldığını ve kapatılmadan önce Polonyo'daki fabrikadan işçilerin geldiğini ve burada eğitim aldığını da kaydettiler. İşçiler üretim Polonya'da devam edeceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

SİPARİŞLER BİTTİ

İşçiler fabrikada çalışan sayısının 3 binden bin yüze kadar düştüğünün de bilgisini verdi. 300 kadar işçinin idari izinde olduğu fabrikada üretim şu anda 800 işçi ile devam ediyor. Siparişin bittiği hatlardaki işçiler ücretli izne yollanıyor. İşçiler elde kalan siparişlerin ise en fazla 4 ay içinde biteceğini de ekledi. Fabrikada ise gönüllü çıkışlar açılmış durumda. Çıkmak isteyen işçilere kıdem ve ihbar tazminatının yanı sıra teşvik primi veriliyor. 4 maaş ile başlayan prim 8'e kadar çıkmış durumda.

‘BURSA ÖNERİSİ GETİRİLDİ’

Fabrikanın kapanmasına kesin gözüyle baktıklarının altını çizen işçiler "Bize gönüllü çıkışın yanı sıra Bursa'daki fabrikada da çalışma önerisinde bulundular ama o fabrikanın da uzun süreli olacağını düşünmüyoruz. İşçilerin bunu kabul etmeyeceğini biliyorlar. Fabrika müdürü ve üretim mühendisleri istifa ettirildi. Bir kaç mühendis kaldı sadece. Bazı makine ve malzemeler taşındı. Bursa'ya mı taşındı bilmiyoruz. Son aldığımız zamma kadar işçiler kaygılı değildi. Fabrika sürekli işçi harcıyordu ve çalışmak zordu ancak zamdan sonra işçiler kaygı duymaya başladı. Bu maaşlarla başka bir yerde iş bulabilir miyiz endişe var. Sendikal örgütlenmemiz çok sağlam olmadığı için karşı duruş da yok. Sendikanın sadece 8 maaş teşviğin artması yönünde talebi oldu" dedi.

TÜRK METAL: DEVAM ETMESİNDEN YANAYIZ

Fabrika yönetiminin sendikaya da kapanma noktasında bir bilgilendirme yapmadığını ifade eden Türk Metal İzmir Şube Başkanı Mürsel Öcal da şunları söyledi "Şu anda siparişlerin azalması ve üretim maliyetinin artmasından kaynaklı bir küçülme var. Zaman zaman maliyetin attığına dair söylemleri oldu. Şu anda gönüllü çıkışlar dışında işten çıkarmalara izin vermiyoruz. Biz baştan beri fabrikanın kapanmasına karşıyız, kesinlikle devam etmesini istiyoruz. Kapanma noktasında bir bildirim yaparlarsa da ne yapmamız gerektiğine kurullarımızda karar veririz ve hep beraber yaparız. İşçi arkadaşlarımız merak etmesin Türk Metal Sendikası haklarını sonuna kadar savunacaktır".

Telefonla ulaştığımız fabrika yöneticileri ise bilgi vermeye yetkilerinin olmadığını söyledi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 12:22

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