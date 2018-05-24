Seçim Günlüğü (24 Mayıs 2018)

Cumhurbaşkanı seçimini kazanacağını hesap eden Erdoğan, bakanları nasıl belirleyeceğini planlıyor.

İBRAHİM TATLISES: ASLI ASTARI OLMAYAN HABERLER

Sıralamayı beğenmediği için aday olmadığı iddialarına yanıt veren İbrahim Tatlıses: Partimin her kararına saygılıyım.

İbrahim Tatlıses: Mesele CumhurBAŞKANIMIN yanında olduğumu göstermek

AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANINDAN 'LİSTE' TEPKİSİ

Urfa’nın Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, 24 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde, AKP’nin milletvekili listesine tepki gösterdi.

AKP’li Birecik Belediye Başkanından ‘aday listesi’ tepkisi

HDP SEÇMENİ: 'ALT SINIF', EV KADINI VE İŞSİZ

KONDA, HDP’li seçmenlere dair raporunu açıkladı. HDP’li seçmenler Kürt sorununun çözümü noktasında ne düşünüyor, son yıllarda seçmen profilinde ne gibi değişikler oldu?

KONDA: HDP’lilerin yüzde 92’si çözüm sürecine dönmek istiyor

KAZANACAĞINI DÜŞÜNEN ERDOĞAN'IN BAKANLIK PLANLARI

Cumhurbaşkanı olacağını hesap eden Tayyip Erdoğan, kabineyi daraltmayı düşünüyor. Ancak bakanların TBMM içinden olup olmayacağı, TBMM'deki vekil çoğunluğunu sağlamaya bağlı. Kritik eşik olarak 315 vekil deniyor.

Erdoğan'ın bakanlık planı: 315 vekil barajı ve küçük kabine

ODTÜ ÖĞRENCİLERİ SEÇİMİ TARTIŞIYOR

ODTÜ’de 24 Haziran seçimleri tartışılıyor, hemde hararetli biçimde. Mevcut iktidarın ülkeyi kötü yönettiğini dile getiren ODTÜ öğrencileri, daha önce AKP’ye oy verenler arasında da tepkinin geliştiğine dikkat çekiyor. “Gençlik değişime ve yeniye daha yatkın” diyen ODTÜ’lüler, ekonomi başta olmak üzere ülkenin kötüye gittiğini, bu durumun kendi başına seçimle de değişmeyeceğine inandıklarını dile getiriyor.

ODTÜ öğrencileri: Gençler değişim istiyor

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 11:37

www.evrensel.net