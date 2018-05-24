Oyun oynarken kalbinden vuruldu

Muş’ta 10 yaşındaki Veysel Toplu zırhlı araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Son yıllarda sık sık karşılaşılan zırhlı polis ve askeri araçların karıştığı ölümlere bir yenisi daha eklendi. Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Muş kent merkezinde İstasyon Caddesi üzerindeki Duvarbaşı bölgesinde yer alan evlerinin önünde dün akşam saatlerinde oynayan 10 yaşındaki Veysel Toplu, saat 18.00 sıralarında zırhlı araçtan bilinmeyen bir nedenle açılan ateşle vuruldu. Kurşun küçük çocuğun kalbinin hemen üstüne isabet etti.

Çevredekiler tarafından hemen Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, yoğun bakıma alındı. Tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesi halen ciddiyetini koruyor.

Çocuğun vurulması sonrası olayın yaşandığı İstasyon Caddesi üzerinde toplanan öfkeli halk, polise tepki gösterdi. Polis, halkı biber gazı sıkarak dağıtmaya çalıştı.

Yaşanan olaya dair Muş Valiliği ya da başka bir resmi kurumdan henüz açıklama gelmedi. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 10:27

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