Meteoroloji uyardı, bir hafta boyunca yağış var

Meteoroloji yağışların yarın başlayacağını, İstanbul, Ankara ve İzmir’in günlerce yağış alacağını açıkladı.

Meteoroloji genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminlerine göre yağışlı günler tüm yurdu saracak.

Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz, Malatya hariç Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Sakarya’nın güney kesimleri, Konya, Karaman, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt ve Artvin çevreleri ile Ağrı’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARI YAYINLADI

Meteoroloji’den yapılan uyarıda “Yurdumuzun doğu bölgelerinde önümüzdeki 1 hafta boyunca her gün genellikle öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda (Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır) Cuma (25.05.2018) gününe kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 10:30

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