MHP'li Aycan: Erdoğan para politikalarına müdahale etmese daha iyi

MHP'li Sefer Aycan: Sayın Cumhurbaşkanını eleştirmek için söylemiyorum ama para politikalarına müdahale ediyor. Bence etmese daha iyi olur.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partilerinin ekonomi politikalarının hükümetle farklı olduğunu belirterek, "Dolar, dünya piyasalarında değer kazanıyor. ABD'nin para politikası değişti. Doları çekiyor ve faiz oranlarını yükseltti. Genel anlamda tabi bu doların dünyada değer kazanmasına sebep oldu ama bizim de yanlışlarımız var. Söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanını eleştirmek için söylemiyorum ama para politikalarına müdahale ediyor. Bence etmese daha iyi olur. Merkez Bankası'nın para politikalarına karışmamak lazım" dedi.

'BİZ HÂLÂ MUHALEFET PARTİSİYİZ'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan ile Kahramanmaraş milletvekili adayı Fatih Mehmet Ceyhan, partisinin Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı'nın verdiği iftar yemeğine katıldı. İftarda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aycan, 16 Nisan referandumundan bu yana MHP ile AK Parti arasında sıcak bir ilişki olduğunu ancak bu ilişkinin kapsamlı olmadığını söyledi. Aycan, "Bir de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile seçimlerde ittifak yaptık. Onun dışında şu anki birlikteliğimizin başka bir anlamı yok. Biz hala muhalefet partisiyiz, hükümet değiliz, hükümet ortağı değiliz, iktidar ortağı değiliz. Onun için yapılanlardan yapılmayanlardan, olanlardan olmayanlardan MHP'yi sorumlu tutmamanız lazım, bu konular dışındaki konuları kastediyorum" dedi.

'YERLİ SERMAYE KAÇIYOR'

MHP Genel Başkan yardımcısı Sefer Aycan, ekonomiyle ilgili bir soru üzerine ekonomi politikalarının hükümetle farklı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bir takım yanlışlıklar var tabii ki. Yani hükümetin de yanlışlar yaptığını kabul etmek lazım ben o görüşteyim. Evet dış baskılar var, dış etkiler var. Dolar, dünya piyasalarında değer kazanıyor. ABD'nin para politikası değişti. Doları çekiyor ve faiz oranlarını yükseltti. Genel anlamda tabi bu doların dünyada değer kazanmasına sebep oldu ama bizim de yanlışlarımız var. Söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanını eleştirmek için söylemiyorum ama para politikalarına müdahale ediyor. Bence etmese daha iyi olur. Merkez Bankası'nın para politikalarına karışmamak lazım. Bir de sıkıntılar var tabi güven ortamı etkileniyor, transferlerde sorun var, cari açık büyüdü, yatırım yok. Hatta tersine yerli sermaye kaçıyor. Ekonomik sıkıntılar var kabul ediyorum. Ama bizim burada söylediklerimiz kendi politikalarımız, icra makamında hükümet var. Ama bizim her söylediğimizi de yapmıyor mesela. Af konusunda mesela söylediğimizi yapmadı ters de düştük aslında." (DHA)

Dolar 4.92'yi gördü, Merkez Bankası faiz artırdı (23 Mayıs 2018)

Manisa Valiliğine yazar kasa fırlattılar: 'TL yüzde 60 değer kaybetti'

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 09:30

www.evrensel.net