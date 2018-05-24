Ahmet Hakan: Polisler geldi, benim için ölüm tehditleri söz konusuymuş

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, polisin aldığı istihbarata göre ‘ölüm tehditleri’ söz konusu olduğunu ve polisin koruma önerdiğini yazdı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde ölüm tehditleri aldığını yazdı. Polislerin kendisine koruma isteyip istemediğini sorduğunu aktaran Hakan, “Sonra kendi kendime dedim ki: Amaaan boş ver... Bu senin tercihin birader...”

Ahmet Hakan’ın "Doların artış nedeni dış mihraklar mı?" başlıklı köşesinden ilgili bölüm şöyle:

Koruma Şube’den geldiler.

Aldıkları istihbaratı gösterdiler.

Benim için “ölüm tehditleri” söz konusuymuş...

Tehdit eden örgütlerin isimlerini verdiler.

Evrak imzalattılar.

Yakın koruma isteyip istemediğimi sordular.

Ve gittiler.

*

Ne yaptım?

Şunu yaptım:

Durumdan avukatım Aslı Kazan’ı haberdar ettim. Çok yakın birkaç arkadaşıma söyledim.

*

Sonra baktım ki söyleyecek, durumdan haberdar edebileceğim başka kimsem yok.

Örgütüm yok, aşiretim yok, grubum yok, sosyetem yok, Cihangir’im yok, Fatih’imyok, Harbiye’m yok, Galatasaray’dan arkadaşlarım yok, imam-hatiplilerim yok, tarikatım yok, cemaatim yok, solcularım yok, sağcılarım yok, liberallerim yok, gazeteciler cemiyetim yok, basın konseyim yok, deistlerim yok, müminlerim yok, Nişantaşı’m bile yok.

Yok oğlu yok yani.

*

Sonra kendi kendime dedim ki:

Amaaan boş ver... Bu senin tercihin birader... (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 09:16

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