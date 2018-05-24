13 ilde ‘FETÖ’ operasyonu: Çok sayıda askere gözaltı

Adana merkezli 13 ilde yapılan operasyonlarda 'FETÖ'nün askeri yapılanmasına dahil olduğu öne sürülen çok sayıda asker gözaltına alındı.

Adana merkezli 13 ilde ‘FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, açığa alınan ve halen görevde bulunan askerlerin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ev baskınlarında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı.

Adana'da gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde yakalanan şüphelilerin de kente getirileceği belirtildi. (Adana/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 08:43

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