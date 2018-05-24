Erdoğan'ın bakanlık planı: 315 vekil barajı ve küçük kabine

Cumhurbaşkanı olacağını hesap eden Erdoğan, kabineyi küçültmeyi planlıyor. Bakanların vekiller arasından olup olmayacağı ise 315 vekil çıkarmaya bağlı

Cumhurbaşkanı seçimini kazanacağı hesabı yapan Erdoğan, bakanlıkları yeniden düzenleyecek kararname üzerinde çalışıyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın aktardığına göre AKP, bakanlık sayısının 21’den 15’e düşürülmesi üzerinde duruyor. AKP’nin milletvekili listelerinde 5 bakan dışındaki 21 bakan aday gösterildi. Anayasa değişikliğiyle milletvekilleri arasından bakan atanan kişinin vekilliği düşecek. Aday listesine konulmayan 5 bakanın kabinede yer alması durumunda 10 bakanın dışarıdan ya da milletvekilleri arasından seçilmesi gündeme gelecek.

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Erdoğan’ın 24 Haziran’da Meclis’te oluşacak sandalye dağılımına göre bir değerlendirme yapacağı, milletvekili sayısını yeterli görmesi durumunda Meclis içinden de atama yapabileceği, ancak Meclis çoğunluğunun sınırda çıkması durumunda dışarıdan atamayı tercih edeceği kaydediliyor. Erdoğan’ın, teknokrat ağırlıklı bir kabine oluşturabileceği dile getiriliyor.

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KRİTİK EŞİK 315

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın kulis bilgilerine dayandırdığı haberine göre ise; Erdoğan’ın, sadece milletvekili sayısının beklenenden yüksek çıkması durumunda, bu isimlerden bazılarını istifa ettirerek bakan yapma yoluna gideceği, ancak sayının sınırlı olacağı dile getiriliyor. AKP’lilere göre, bu konuda kritik eşiği 315 milletvekili oluşturuyor. Parti, 600 milletvekilinden 315’inden fazlasını alırsa, bu bakanların istifa edip kabinede görev üstlenmeleri sözkonusu olacak. Eğer AKP’nin milletvekili sayısı 315’in altında olursa hiçbirine kabinede görev verilmeyecek. Bunun, Erdoğan’ın B ve C planları kapsamında olduğu ifade ediliyor. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 07:55

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