Anna Lindh Ödülü'nün kazananı Eren Keskin oldu

İsveç’te 2003'te bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Dışişleri Bakanı Anna Lindh’in anısına verilen ödülün bu yılki sahibi Eren Keskin oldu.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç’te 2003 yılında bıçaklı bir saldırı sonucu yaşamını yitiren Dışişleri Bakanı Anna Lindh’in anısına verilen ödülün bu yılki sahibi insan ve kadın hakları savunucusu Eren Keskin oldu.

Anna Lindh Vakfı Başkanı Lena Hjelm-Wallen yaptığı yazılı açıklamada Keskin’in "Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu"nun çalışmalarına önderlik yaptığını hatırlatarak “O, şiddete uğrayan genç kız ve kadınlara, LGBTİ+ kişilere ve Türkiye’deki yardıma muhtaç Suriyelilere yardım için yorulma bilmez bir çalışma yürüttü” dedi.

Keskin’in siyasi ve dini inançlarına bakmaksızın insan haklarını savunmaya devam ettiğini belirten Wallen, “Eren Keskin’in cesur sesine bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç var ve Anna Lindh’in ruhuna uygun bir çalışma yürütüyor” ifadelerini kullandı.

Ödül, Anna Lindh’in doğum günü olan 19 Haziran’da Stockholm’de Anna Lindh Vakfı, Olof Palme Merkezi ve Sosyal Demokrat İşçi Partisi tarafından düzenlenecek bir seminerde Keskin’e verilecek.

İsveç’te kurulu Anna Dahlback Anı Fonu da 2017 yılı İnsan Hakları Ödülü’nü Eren Keskin’e vermişti. Ancak Keskin, Özgür Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı dönemde gazetede yayımlanan yazılarından yargılandığı ve yurt dışına çıkması yasaklandığı için geçtiğimiz yılın eylül ayında düzenlenen ödül törenine katılamamıştı.

Eren Keskin’in yurt dışına çıkmasının yasaklandığını hatırlattığımız Anna lindh Anı Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Dan Svanell, “Keskin değerli bir insan ve kadın hakları savunucusu. Bu nedenle ödüle layık görüldü. Ödül törenine katılması için Türk kurumları nezdinde her türlü girişimde bulunacağız” dedi.

Olof Palme ekolünden gelen Lindh’in anısına 2004 yılından bu yana insan hakları ve başka insanlara yardım için çalışan kişi veya kurumlara ödül veriliyor.

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 02:10

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