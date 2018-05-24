Manisa Valiliğine yazar kasa fırlattılar: 'TL yüzde 60 değer kaybetti'

Manisa’da CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka, dolardaki yükselişe tepki göstererek Manisa Valiliği önüne yazarkasa fırlattı.

Manisa’da CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka, dolar kurundaki yükselişe tepki göstererek Manisa Valiliği önüne yazarkasa fırlattı. Bozyaka “Şu an yaşanan krizin bir yönetim krizidir, kriz tamamen tek adam krizidir. Tek adam gitmeden Türkiye’de normalleşme beklemememiz de mümkün değildir. Bu tek adam krizinin faturaları var" diyerek Valilik önüne yazarkasa fırlattı..

VeGaste'nin haberine göre, CHP Yunusemre İlçe Örgütü, döviz kurlarındaki yükselişle ilgili Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı; Valilik önüne yazarkasa fırlattı.

CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka, “Bugün buraya gelirken dolar 4 lira 80 kuruştu. Şimdi 4 lira 90 kuruşa çıktı. Her dakika artıyor. Avro 5 lira 60 kuruş. Mazot 5 lira 70 kuruş; seçim öncesinde ÖTV indirimi yapıldı. Benzin şu anda 6 lira 20 kuruş. Ve bütün vatandaşlarımız bu durumdan şikayetçi. Türkiye’de hiçbir şey yolunda gitmiyor” dedi.

2001 yılındaki ekonomik krizi de hatırlatan Bozyaka, “Bu devalüasyonda Türk lirası yüzde 30 değer kaybetti. OHAL döneminde Türk lirası yüzde 60 değer kaybetti. Türkiye’de hukuku yok ederlerse, özgürlükler engellenirse, demokrasi askıya alınırsa ekonominin çökeceğinin kendilerine yıllardır söylüyoruz. Tek adam rejimi kurarsan 'Merkez Bankası da benim, faizi de ben belirlerim' dersen ekonomi dibe vurur diye uyarıyoruz. Ancak lafımızı dinletemiyoruz” şeklinde konuştu.

Bozyaka yaşanan krizin bir yönetim krizi olduğunu vurgulayarak, "Kriz tamamen tek adam krizidir. Tek adam gitmeden Türkiye’de normalleşme beklemememiz de mümkün değildir”dedi.

Bozyaka ülkede korku imparatorluğunun yaratıldığını söylerek şunları kaydetti:

"Türkiye’de adalet yok, hak yok, hukuk yok, özgürlük yok. Korku imparatorluğu yarattılar. Ve bu korku imparatorluğunun eseri ekonomik krizdir. Türkiye 2001 krizinden daha kötü durumdadır. Hiç kimse Türkiye’nin vatandaşlarından ekonomik krizi gizleyemez. Bu ülkede işçi düşünülmüyor. Bu ülke de emekçi düşünülmüyor. İsyanımız buna." (İzmir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 01:55

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