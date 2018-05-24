Eski Boztepe Kaymakamı Cihan Kayaalp 'FETÖ'den tutuklandı
Tekneyle Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan eski Boztepe Kaymakamı Cihan Kayaalp tutuklandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tekneyle Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan eski Boztepe Kaymakamı Cihan Kayaalp tutuklandı.
Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Güvercinada açıklarında 12 kişinin içinde bulunduğu fiber tekneyle Yunanistan'a geçerken yakalananlar arasında yer alan, meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski kaymakam Kayaalp, işlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edildi.
Cihan Kayaalp, savcılık sorgusunun ardından "silahlı terör örgütü üyeliği", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" suçlamalarıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, 20 Mayıs'ta Güvercinada açıklarında içinde 12 kişinin bulunduğu bir fiber tekne durdurulmuş, teknedeki 5'i çocuk, 3'ü kadın 12 kişi yakalanmıştı.
Kimlik sorgusu sırasında 6 kişi 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Ayşegül D, dün "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. (HABER MERKEZİ)Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 01:33