Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz çevreciyiz, diktiğimiz ağaçlarla nam saldık

Erdoğan 'Biz çevreciyiz ve bugüne kadar diktiğimiz milyarlarca ağaçlarla nam salmış bir iktidarız' dedi ve ekledi: Millet bahçeleri kuracağız.

TRT ortak yayınında, 'Cumhurbaşkanı Özel Yayını' programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz çevreciyiz ve bugüne kadar diktiğimiz milyarlarca ağaçlarla nam salmış bir iktidarız" ifadelerini kullandı ve bazı illerde "millet bahçeleri" kuracaklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri ve gündeme dair açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

♦ İlk mitingimizi Erzurum'da başlatacağız. Cumartesi oradayız. 31 miting gerçekleştireceğiz, bazı ilçelerde de mitinglerimiz olacak.

♦ Yarın beyannamemizi açıklamak suretiyle, beyanname içerisinde ne var ne yok, tüm vatandaşlarımıza anlatacağız.

♦ Tüm adaylar komisyona geldi. 7000'i aşkın müracat oldu. 7000'i aşkın kişiler içerisinde 600 adayın olduğu vekil listelerine giremeyenler, eğer samimiyetle gönül verdilerse kardeşlik atmosferi içerisinde kalan 24 Haziran'a kadar süreçte koşturacaklar. AK Parti sıradan bir parti değil. Burası bir davadır. Bu davaya gönül verenler her türlü emeği verecekler. Ben onlara kardeşim gibi bakıyorum.

♦ Artık öyle 25 bakanlı Bakanlar Kurulu yok. Kabinedeki bakan sayısı ciddi manada düşecek. Kabinenin yürütme kapasitesi yüksek insanlardan oluşturulması gerekecek.

♦ Halkım, cumhurbaşkanlığı görevini ikinci defa şahsıma verirse ben inanıyorum ki güçlü bir parlamento ile beraber verecektir.

♦ Bu vatanın neresinde ne eksik bunu bilyoruz. Sıfırdan başlamıyoruz. Kalınan noktadan devam edeceğiz. Millet bizden icraat bekliyor. Biz ne dediysek yaptık. Şimdi çıkıp şunu yapacağım bunu yapacağım diyorlar. Senin ne yapacağını nereden bileyim?

♦ Biz çevreciyiz. Ve bugüne kadar biz diktiğimiz milyarlarca ağaçlarla nam salmış bir iktidarız. Yeni bir adım daha atacağız. Bazı illerimizde millet bahçeleri kuracağız. Örneğin Konya'da eski Konya Stadı vardı. O stadın yerine bir millet bahçesi yapılacak. İstanbul Havalimanı'nın olduğu yere millet bahçesi yapacağız.

♦ İstanbul 3. Havalimanı'nın yakın bir mesafesine yaklaşık 10 bin konutluk bir yer kuruyoruz ki oranın personelinin gidiş gelişini zora sokmayalım.

♦ Şehir hastaneleri, batının bile erişemediği bir sağlık sistemi.

♦ CHP döneminde bize yağı mühürlerle veriyorlardı.

♦ Bize ulaşan anketler durmak yok yola devam diyor.

♦ 18 Mart Çanakkale köprüsünü 2022'de bitirmeyi istiyoruz.

♦ İstanbul Boğazı'na yap da Adıyaman'ı unut? Bizim kitabımızda böyle bir şey yok.

♦ (Suikast ihbarı sorusu üzerine) Biz bir defa kader planına inanmışız.

♦ Bu defa yeni bir sistemle geleceğin Türkiye'sini çok daha farklı bir şekilde hem inşa, hem ihya edeceğiz.

♦ (İnce'nin Fetullah Gülen ile ilgili iddiası) Sana bunu ABD'den kim söyledi, bunu Adalet Bakanlığı'na belgesiyle vermesi lazım. Sayın İnce'yi ispata davet ediyorum.

♦ Seçimle ilgili olarak İçişleri Bakanlığımız, A'dan Z'ye her türlü tedbiri almış vaziyette. YSK ile koordineli bir çalışmaları da var. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 01:06

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