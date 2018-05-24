ABD'li aile evi terk etmeyen 30 yaşındaki oğullarını mahkemeye verdi

ABD'de yaşayan Christina ve Mark Rotondo çifti, evlerini terk etmeyen oğullarını dava etti. Mahkeme 30 yaşındaki Michael'ın tahliyesine karar verdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde ilginç bir dava görüldü. Christina ve Mark Rotondo çifti, 8 yıldır birlikte yaşadıkları 30 yaşındaki oğullarının evi terk etmemesi üzerine mahkemeye başvurdu. Mahkeme Michael Rotondo'nun tahliyesine karar verdi.

Yerel basına yansıyan bilgilere göre 20 yaşında kendi hayatını kurmak için evden ayrılan Michael Rotondo, başarısız olması üzerine 8 yıl önce ailesinin evine döndü. Bu süre zarfında evlilik dışı bir çocuk sahibi olan Rotondo, geçen yıl sonunda çocuğunun velayeti için açtığı davayı kaybedince ailesini sinirlendirdi. Christina ve Mark Rotondo çifti bir süre sonra oğullarından kalacak yeni bir yer bulmasını istedi. Evi terketmeye yanaşmayan Michael Rotondo, ailesinden gelen uyarılara aldırmadı. Oğullarına 5 yazılı bildirimde bulunan çift, son olarak Michael Rotondo'ya evi terketmesi için para teklif etti. Michael evi terketmeye yanaşmayınca aile mahkemeye başvurdu.

Mahkemedeki savunmasında henüz kendi evine çıkacak maddi duruma sahip olmadığını belirten Michael Rotondo, bu nedenle altı ay daha ailesinin evinde kalmak istediğini belirtti.

Mahkeme ise çocuğun derhal evi terketmesine karar verdi.

Mahkemeden sonra basına konuşan Michael Rotondo, ‘saçma’ bulduğu karara itiraz edeceğini söyledi. (HABER MERKEZİ)

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