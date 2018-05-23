Yıldırım: Serbest piyasa ekonomisi her şart ve halde devam edecektir

Merkez Bankası'nın üzerine düşeni yaptığını aktaran Başbakan Binali Yıldırım 'Serbest piyasa ekonomisi her şart ve halde aynen devam edecektir' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım dövizdeki dalgalanmayla ilgili konuştu. Merkez Bankası'nın üzerine düşeni yaptığını belirten Yıldırım "Türkiye serbest ekonomi uygulayan bir ülkedir, bu durumun değişmesi söz konusu değildir. Serbest piyasa ekonomisi her şart ve halde aynen devam edecektir."

Yıldırım, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) geleneksel Ankara iftar programına katıldı. Dünyada krizler sürerken Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini savunan Yıldırım, şunları söyledi:

'YAPISAL REFORMLARLA BUNU BAŞARDIK'

"Türkiye'yi 3 kat büyüttük. Milli gelirimizi üç kat artırdık ama bununla da kalmadık ihracatımızı 4,5 kat artırdık. Ayrıca Türkiye bütün bunları yaşarken turizmde önemli sıçramalar yaptık. Geçen yıl malum darbe sonrası turizmde keskin düşüş oldu. 2017'de biraz toparlamaya başladık ve bu sene ilk 4 ayda ülkemize 8 milyon civarında misafir geldi, geçen sene 6 milyon civarındaydı. Turizm iyi gidiyor.

Türkiye'de neden bugünlerde bir kriz fısıltısı yayılmaya çalışılıyor? Kur neden hareketlendi? Bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Reel sektör yüzde 7,4 büyümesi, siz yaptınız. Bu bir illüzyon değil, üreterek yaptınız. Aldığımız tedbirlerle yapısal reformlarla bunu başardık."

'AKLA ZİYAN DEDİKODULAR…'

"Sermayeye kontrol gelecek, kambiyo rejimi değişecek, sabit kura geçilecek" yorumlarını yalanlayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye serbest ekonomi uygulayan bir ülkedir, bu durumun değişmesi söz konusu değildir. Serbest piyasa ekonomisi her şart ve halde aynen devam edecektir. Bugünlerde bakıyoruz birtakım tezviratlar var. 'Sermayeye kontrol gelecek, kambiyo rejimi değişecek, sabit kura geçilecek.' Yani akla ziyan dedikodular, tezviratlar almış başını gidiyor."

'TÜRKİYE BUNU HAK ETMİYOR'

Başbakan Yıldırım, döviz kurundaki dalgalanmaya ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye bunu hak edecek bir ülke değil. Hükümet iş başındadır, konularına hakimdir. Mali politikalarda zerre kadar sapma yoktur. Mali disiplinden sapma söz konusu değildir. Maliye Bakanlığımız ödenecek her kuruşun nasıl karşılanacağının hesabını tek tek yapmıştır. Buna göre de uygulamalarımız devam edecek. Burada herhangi bir tereddüt olmasın. Peki döviz kuru artıyor, haklı olarak vatandaş da yatırımcı da soruyor 'Döviz kuru artınca biz ne yapacağız.' İşinize devam edeceksiniz. O kuru yönetecek, kontrol altına alacak mekanizmalar bizdedir. Merkez Bankasının yaptığı, yapacağı işler var. Bu para politikaları, finans sektörünün kararlarıyla ilgili herkes üzerine düşen görevi yapacak. Onların görev alanı."

Yıldırım, piyasaların, reel sektörün ihtiyaçlarını dikkate alarak ilave tedbirleri aldıklarını, almaya devam edeceklerini belirtti.

'AB, ABD… ONLARLA DA SORUNLARIMIZ VAR'

Uluslararası ilişkilere de değinen Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Güneyde savaş var, Suriye'de savaş, Irak'ta istikrarsızlık, Filistin'de, İsrail'de olanları hep beraber görüyorsunuz. Libya keza öyle. Mısır'da sıkıntı var, gel bu tarafa Ukrayna'da sıkıntı var. Yani etraf adeta ateş çemberi olmasına rağmen Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizin mükemmel olduğunu söyleyemeyiz. Onlarla da sorunlarımız var. Sorunların kaynağı da biz değiliz. Sizin ülkenizi, milletinizi parçalamaya çalışan, topraklarınıza göz dikmiş, istikrarsızlık getirmeye azmetmiş terör örgütlerine kol kanat gererseniz, 15 Temmuz darbesini yaptıranı baş üstünde ağırlarsanız Türkiye'den dostluk beklemeyin. Kusura bakmayın. Ekonomik gerçeklik bakımından gelişmiş ülkelerin daha önünde bir Türkiye var."

'BALLANDIRA BALLANDIRA DAHA DA ARTACAK DİYORLAR'

Hiç kimsenin Türkiye'nin kapılarını dünyaya kapatmasını beklememesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Maalesef seçime giderken siyasi rakiplerimizin 'Dolar şu kadar oldu' diye neredeyse zil takıp oynamadıkları kaldı. Ballandıra ballandıra 'Daha da artacak' diyorlar. İktidara talip oluyorsan, doların geçici dalgalanmasından bir çıkarcılık yapmak vatanseverlik değildir." diye konuştu.

'KURDAKİ HAREKETLİLİK KONUSU GEÇİÇİ, KONJOKTÜREL'

Yıldırım, döviz kurundaki dalgalanmalara ilişkin, "Kurdaki hareketlilik konusu geçicidir, bir de konjonktüreldir" ifadesini kullandı.

Seçim ortamında Türkiye'deki piyasaları bozmaya yönelik teşebbüslerin olduğunu öne süren Yıldırım, "Bunlar iç ve dış kaynaklı teşebbüslerdir. Oturup bekleyip, 'ne olursa olsun' diyecek halimiz mi var? Yok. Merkez Bankası üzerine düşeni yaptı, yapmaya devam edecek.Hükümet olarak üzerimizde düşeni yaptık, yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Vatandaşın, yatırımcının, iş aleminin işini kolaylaştırmak için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını söyleyen Yıldırım, vatandaşın işini kolaylaştırmayı, işini büyütmesine yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade etti.

'ENFLASYONLA KAVGAMIZ, MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

Reel sektör olmadan bir ülkenin kalkınamayacağını söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Enflasyonla kavgamız, mücadelemiz devam edecek. Para politikasıyla ilgili Merkez Bankası yetkilerini kullanmakta tereddüt etmeyecek. Maliye politikasında bugüne kadar ki sıkı duruşumuzu bundan sonra da sürdüreceğiz. Harcayacağımız her kuruşun bir karşılığını oluşturuyoruz. Buna göre de kaynaklarımızı çeşitlendiriyoruz. İş aleminin, vatandaşlarımızın rahat olmasını istiyorum. Dedikodulara itibar etmeyin. Bizden duymadıkça söylenen her şey tamamen tezvirattır, yalandır, kötü niyetli çevrelerin ortaya attığı yalanlardır. Maalesef siyasette bir adım öne çıkmak adına geçmişte önemli görevlerde bulunmuş insanlar akla, izana uymayan birçok yalanı dolanı dışarıdaki yatırımcılara anlatıyor, Türkiye hakkında tereddütler oluşturmaya çalışıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Bunları yapmanın ülkeye de bu siyaseti yapanlara da yararı yok." (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 00:10

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